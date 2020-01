L'Éducation désignée priorité du gouvernement pour l'année 2020

Allocution du Président de la République au 3ème Sommet sur l'Éducation inclusive et équilibrée





Elle traduit l’importance que le Gouvernement comorien accorde à la question de l’éducation, qu’il a inscrite parmi ses priorités. Aux Comores, l'Éducation a été désignée priorité du gouvernement pour l'année 2020.





- Excellence, Monsieur le Président Ismail Omar Guelleh,Président de la République de Djibouti, cher frère ;

- Monsieur le Premier Ministre du Nigéria ;

- Monsieur le Président de la Education Relief Fondation ;

- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation ;

- Mesdames et Messieurs ;

- Honorable assistance ;





Au moment où s’ouvrent les travaux du 3èmeForum sur la Déclaration Universelle sur l’Education Equilibrée et Inclusive, je voudrais avant tout, au nom du Gouvernement comorien et en mon nom personnel, saluer l’initiative de cette importante rencontre qui revêt à nos yeux une importance majeure, car il s’agit d’une réflexion sur l’éducation et donc, sur l’avenir de nos sociétés.





Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude à notre frère, le Président Ismail Omar Guelleh, ainsi qu'au Gouvernement de la République de Djibouti, qui abrite cet évènement capital, et au peuple frère de Djibouti, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse qui nous ont été réservés à ma délégation et à moi-même.





Je salue le Président de l'Education Relief Fondation et ses collaborateurs, qui ont œuvré pour la tenue de cet important événement.





La présence de la délégation de mon pays à Djibouti aujourd’hui, est toute naturelle.





Elle traduit l’importance que le Gouvernement comorien accorde à la question de l’éducation, qu’il a inscrite parmi ses priorités. Aux Comores, l'Éducation a été désignée priorité du gouvernement pour l'année 2020.





Nous avons également tenu à être présent ici, pour marquer notre attachement à Djibouti, ce pays frère avec qui, nous partageons une appartenance commune, non seulement à l’ONU et à l’Union Africaine mais aussi à la Ligue des Etats Arabes et la Francophonie.





Djibouti a également forcé notre estime, en prenant une part active à la Conférence des Partenaires au Développement des Comores qui s’est tenue à Paris le mois de décembre dernier et en contribuant, par son apport généreux, au financement du Plan Comores Emergentes présenté à cette occasion.





Je tiens à renouveler ici, la gratitude du Gouvernement et du peuple comoriens, au Président de la République de Djibouti, au Gouvernement et au peuple frère de Djibouti.





Honorable assistance





À l’heure où la communauté internationale a décidé de prendre à bras le corps, l’importance de l’éducation et la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD4, la scolarisation des groupes marginalisés constitue un véritable défi pour les acteurs et les décideurs œuvrant dans le secteur de l’éducation.





En effet, en dépit des progrès réalisés ces dernières années partout dans le monde en matière de scolarisation, beaucoup de personnes restent privées de la possibilité de participer dans des conditions d’égalité à une éducation inclusive et de qualité, en particulier les enfants vivant en situation de handicap (EVH), nombreux dans les pays en développement et encore trop souvent exclus de toute forme d’éducation.





C’est dans ce contexte, que lors du Forum Mondial de l’Education en 2015, des Ministres de l’éducation, des délégations gouvernementales, des partenaires internationaux du développement, des représentants de la société civile et de la profession enseignante ont adopté la Déclaration d’Incheon et le cadre d’action qui en découle.





Ils se sont engagés à réaliser un agenda de l’éducation unique, actualisé, ambitieux et qui ne laisse personne pour compte, afin d’atteindre l’objectif de développement durable (ODD 4) qui vise à « assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».





Pour le cas de mon pays, l’Union des Comores, le retard dans le domaine de la scolarisation des enfants vivant en situation de handicap, est une réalité que plusieurs facteurs peuvent expliquer, notamment l’inexistence au sein du système éducatif comorien de dispositifs spécifiques mis en place pour la prise en charge de ces enfants.





C’est pourquoi, dans la cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement Durable (SCA2D), le Gouvernement comorien, à travers le Ministère de l’Éducation Nationale, a adopté et mis en œuvre, une législation et un Plan de Transition du Secteur de l’Education (PTSE) 2018/2020, en conformité avec le Plan Comores Emergentes à l’horizon 2030.





Ces axes stratégiques ont pour objectif global de développer un dispositif pour une éducation inclusive de base dans un cadre approprié à la situation comorienne pour la scolarisation des EVH.





Il s’agit alors de prendre progressivement en compte la diversité des besoins éducatifs de tous les enfants au sein d’écoles de proximité, visant non pas à adapter l’enfant à l’école, mais à adapter l’institution-école à l’enfant.





Est-il nécessaire de rappeler que l’éducation inclusive ne concerne pas uniquement les personnes vivant avec un handicap mais aussi l’éducation des filles et l’éducation de tous les enfants en situation de vulnérabilité.





Honorable assistance





L’expérience que chacun de nous partagera tout au long du déroulement de cette conférence sera décisive dans le développement de nos systèmes éducatifs.





Nos travaux nous apporteront sûrement les éléments nécessaires pour l’élaboration des nouvelles stratégies visant à mieux adapter nos systèmes aux besoins et aux défis de la mondialisation.





Il y va de notre responsabilité à tous en tant que dirigeants mais aussi de pères et mères de familles.





Je me permets ainsi, pour terminer, de dire que l’éducation c’est l’affaire de nous tous.





C’est en prenant ensemble ces engagements et surtout en les réalisant que nous résoudrons les problèmes d’aujourd’hui et que nous poserons des bases solides et durables pour une société plus juste et plus équitable, demain.





Je vous remercie

©Beit salam