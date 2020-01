Le président Azali : « Puisse cette nouvelle année 2020, être pour nous tous, une année de paix et de stabilité »

Puisse cette nouvelle année 2020, être pour nous tous, une année de paix, de stabilité et de progrès mais aussi une année qui verra les liens d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement l’Union des Comores et vos Pays et Organisations respectifs, se raffermir encore davantage, au bénéfice de nos peuples.





Madame et Messieurs les Membres du Gouvernement





Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organismes internationaux ;





Honorable assistance ;

Mesdames et Messieurs ;





C’est un réel plaisir pour moi de recevoir les vœux chaleureux que vous formulez pour moi-même, ma famille, mon Gouvernement et pour le peuple comorien, à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année 2020.





J’adresse en retour à Vous-même et, à travers vous, à vos familles, vos proches et vos collaborateurs, mes vœux de bonne et heureuse année, les plus chaleureux. Aux Chefs d’Etat et aux Hautes Autorités que vous représentez, veuillez leur transmettre mes souhaits de bonne santé, de bonheur familial et de réussite dans leurs nobles missions.





A vos pays respectifs, je formule mes vœux les plus sincères, de paix, de concorde nationale, de prospérité et de progrès.





Honorable assistance ;





Mesdames et Messieurs ;





L’année 2019 qui vient de s’écouler, a été pour mon pays, une année riche de changements au cours de laquelle, nous avons dû affronter différents événements. Vous avez vécu aux côtés du peuple comorien, les efforts inlassables que le Gouvernement a déployés pour améliorer les conditions de vie de la population.





Vous avez, en outre, suivi avec nous les actions salutaires que le Gouvernement comorien a menées pour rendre encore plus solides les fondamentaux de notre économie, ce qui a abouti au classement de notre pays, parmi les Pays à Revenus Intermédiaires.





Cependant, vous avez également connu, tout comme l’ensemble du peuple comorien, le cyclone Kenneth qui a durement touché notre pays et qui a entrainé des pertes humaines et matérielles.





Je tiens à vous renouveler à tous, et à travers vous, aux pays et Organisations que vous représentez, nos sincères remerciements pour la réaction rapide qui a été le vôtre, en accompagnant le pays dans la gestion de cette catastrophe.





Sachez, Mesdames et Messieurs, que votre appui multiforme nous a très sincèrement touchés et témoigne, si besoin était, de la grande amitié et de la sympathie que vous avez toujours eues pour notre pays et pour son peuple. Je ne peux parler de l’année 2019 sans mentionner également les différents chantiers de développement que nous avons lancés ou réalisés sur le terrain et me surtout me référer à la





Conférence des Partenaires au Développement des Comores qui s’est tenue à Paris en décembre dernier. Nous allons donc entamer l’année 2020 avec beaucoup plus d’optimisme et de sérénité.





Cet optimisme, nous avons su l’impulser grâce à la création des conditions propices au développement durable et harmonieux de nos Iles et à la consolidation de la paix et de la stabilité.









La réussite de la CPAD, sous le haut patronage de la France, a été possible grâce au travail remarquable fait par les techniciens comoriens avec l’appui et l’accompagnement des Partenaires au développement que vous êtes.





Elle fut tout particulièrement couronnée de succès grâce aux contributions pertinentes et aux engagements financiers pris par vos Pays et vos Organisations respectifs mais aussi par les différents membres du secteur privé.





Je voudrais alors, vous réitérer mon appréciation pour l’importance que vous avez su donner à cet évènement décisif pour l’avenir de mon pays.





Permettez-moi d’ailleurs, de faire une mention spéciale à la France, au PNUD, à la Banque Mondiale, à la BAD et au FMI qui ont accompagné ces techniciens comoriens, tout au long de la préparation et de la tenue de cette Conférence.





Je voudrais, surtout saluer cette synergie qui caractérise notre coopération et qui, cette fois encore, a permis de transcender les obstacles qui auraient pu compromettre le succès de cet évènement.





C’est ainsi que j’émets le souhait ardent de voir cette disponibilité que vous avez manifestée tout au long de la préparation et de la tenue de cette Conférence, se poursuivre dans le cadre du suivi de ce grand événement, afin qu’ensemble nous puissions rapidement mobiliser les financements annoncés, lancer la réalisation des projets présentés et mettre en marche la dynamique de croissance qui conduira l’Union des Comores vers l’émergence, à l’horizon 2030.





Cette synergie est d’autant plus nécessaire que nous allons, en ce début d’année, tenir également, dans le courant de ce mois de janvier mais aussi en février prochain, les élections





législatives et communales, des élections, que nous voulons, libres et transparentes, afin de consolider encore davantage la démocratie dans notre pays. Nous aurons donc besoin, comme à l’accoutumée, de votre soutien et de votre accompagnement.





Votre implication, dans l’organisation et l’observation de ces élections, permettra, en effet, à chacun des Pays et Organisations que vous représentez, de se reconnaitre dans le résultat de ces





scrutins mais aussi et surtout à la population comorienne de se fier à leur crédibilité. Cette crédibilité permettra à son tour d’assurer la cohésion sociale et rassembler tous les Comoriens autour des idéaux d’unité et de développement que nous voulons instaurer durablement dans le pays.





Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique ;





Chers Frères et Amis ;





Jamais notre coopération avec vos Pays et vos Organisations respectifs n’a été au beau fixe comme c’est le cas actuellement.





Ce dynamisme de notre diplomatie se traduit par l’ouverture de nombreuses représentations dans notre pays, les échanges constants avec nos Partenaires mais aussi par la volonté, manifestée de part et d’autre, de travailler dans la transparence, la confiance et la cohésion.





Je souhaite vivement que cette entente se consolide davantage et que cette coopération se diversifie pour qu’ensemble nous puissions récolter les fruits, des efforts communs que nous menons, contre le terrorisme, dans toutes ses formes, mais aussi, contre les effets du changement climatique et pour un développement durable et harmonieux.





Ce raffermissement de notre coopération est d’autant plus nécessaires que le terrorisme et les effets des changements climatiques, n’ont pas de frontières, et n’ont épargné, à ce jour, nombreux de nos pays.





Nous devons alors unir nos forces, promouvoir les transferts de compétences et faciliter les échanges d’informations afin d’être plus efficaces dans nos actions.





Excellences, Mesdames et Messieurs





Avant de conclure mon propos, je voudrais exprimer mon inquiétude face aux évènements malheureux qui se déroulent ces derniers temps en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et qui





risquent d’envenimer la situation déjà difficile qui prévaut déjà dans ces régions. J’estime qu’il est de notre devoir de prévenir toute escalade de la violence entre Etats ou à l’intérieur d’un état, car une telle violence portera atteinte à la paix et à la stabilité dans le monde entier.





Nous devons, en effet, encourager la Communauté internationale à se saisir, sans délai, de ce dossier, pour que la paix revienne et que ces deux pays se ressaisissent, dans l’intérêt de nos pays et de nos peuples.





Je voudrais, enfin, pour conclure, vous renouveler à toutes et à tous, mes vœux chaleureux de bonheur et de prospérité et vous assurer de ma grande disponibilité et de celle de mon Gouvernement à ne ménager aucun effort, pour que notre coopération se solidifie encore davantage, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, dans l’intérêt de nos pays et de nos Organisations frères et amis.





Je vous remercie.

Beit salam