Larifou : «Récidiviste, le gouvernement illégal et illégitime du colonel appelle aux meurtres»

Récidiviste, le gouvernement illégal et illégitime du colonel appelle aux meurtres





Encore une fois, le gouvernement en place illégalement aux Comores brille par son manque d’humanisme, de justice et de respect des droits humains. Comme à l’accoutumée peut-on dire, le directeur de cabinet chargé de la défense s’est encore distingué de la plus mauvaise des manières en voulant perpétuer assassinats, intimidations et emprisonnements.





Les propos qu’il a tenu hier à Anjouan sont tout simplement scandaleux et montrent si besoin est qu’Azali et ses compagnons font peu cas de la vie des Comoriens qu’ils sont en train de massacrer depuis bientôt un an sans le moindre scrupule et sans la moindre inquiétude.





Cette nouvelle sortie de Belou est très grave parce que s’agissant d’un énième appel clair et sans ambiguïté aux meurtres. Appelant l’armée à massacrer et assassiner des Comoriens qui s’hasarderaient à s’opposer à leur volonté machiavélique, Belou démontre une fois de plus qu’Azali a du sang dans les mains. Encore une fois, on constate que le colonel et sa suite n’ont retenu aucune leçon et n’éprouvent aucun regret et encore moins des remords suite aux assassinats perpétrés par des militaires qui jusqu’à présent n’ont fait l’objet d’aucune enquête.





L’escapade meurtrier d’Ikoni, les échauffourées meurtrières dans le camp militaire de Kandani, les sévices assassins dans les prisons d’Anjouan entre autres n’ont même pas fait l’objet d’une mesure tendant à rendre justice. Cette déclaration de Belou comme celles des hauts gradés de l’armée notamment celle tristement célèbre qui indiquait que « les prisons sont remplies mais qu’il y a des places dans les cimetières » -propos tenus par un militaire à Anjouan- impliquent directement Azali.





Aujourd’hui, nous avons tous découvert avec consternation, une vidéo qui montre les tortures et les humiliations subies par un détenu dans le camp militaire de Simboussa. Tout le monde semble ému mais ce que nous savons tous, c’est que dans les geôles, les sévices sont encore inhumains que ce que l’armée a montré dans la vidéo en question.





C’est pourquoi, l’alerte faite à la cour pénale internationale (CPI) par le Cnt a justement pour objet de prendre cette juridiction à témoin à la fois des menaces de meurtres déjà faites par les autorités, de l’impunité des assassinats politiques déjà commis et les conséquences pour l’unité et la stabilité des Comores, un pays pris en otage par le colonel Azali et des hommes politiques comoriens et notamment originaires de l’île d’Anjouan.





Said Larifou