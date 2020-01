Le chef de la délégation de l’UA satisfait du dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement de l’élection

La Mission d’Observation Electorale (MOEUA) de l’Union Africaine reçue à Beit-Salam



La délégation de l’Union africaine est conduite par SEM Bernard Makuza, ancien Premier Ministre et ancien président du Sénat de la République du Rwanda. Il a transmis les salutations et les encouragements du président de l’Union Africaine et du Président du Rwanda...





Le Président de la République Azali Assoumani a reçu ce matin la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine (MOEUA) en Union des Comores arrivée à Moroni dans le cadre du premier tour des élections législatives prévues le 19 janvier 2020.





La délégation est chargée en fin de mission de fournir un rapport précis comprenant une évaluation impartiale de l’élection ; formuler des recommandations pour l’amélioration des processus électoraux dans le pays.





Le chef de la délégation s’est dit satisfait du dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement de l’élection et s‘est réjoui de voir la cour suprême, juge électoral, déployer des missions d’observation dans les bureaux de vote pour constater la sincérité du scrutin.





Le Président de la République a transmis ses remerciements à l’Union Africaine pour le soutien constant que l’organisation panafricaine n’a de cesse d’apportera aux Comores pour assurer la stabilité politique et consolider le processus électoral.





Le Président Azali Assoumani a tenu à expliquer que l’Union africaine déploie rarement des missions d’observation pour des élections législatives. Le Président a précisé qu’il a fortement demandé une dérogation dans le but d’assurer la transparence totale de ces élections.





Le chef de la délégation s’est par la suite entretenu en tête à tête avec le Président Azali Assoumani pour transmettre un message personnel du Président du Rwanda. Beit salam