Karima : Une comorienne Directrice des ressources humaines du groupe Axa, numéro 2 mondial de l'assurance

S'il y a un mot qui est cher à Karima Silvent, directrice des ressources humaines du groupe Axa, numéro deux mondial de l'assurance avec 171 000 employés, c'est celui de méritocratie.



Née aux Comores, Karima Silvent quitte cet archipel de l'océan Indien à 6 ans.





« Ma mère a dû arrêter l'école et en a beaucoup souffert. Elle était très volontariste et souhaitait que ses filles puissent suivre des études », raconte cette passionnée de lecture et amatrice de bonne cuisine. « Je suis arrivée à Châlons-en-Champagne et j'ai été adoptée par un membre éloigné de ma famille », poursuit-elle.

« Tout est possible »





De ce choix décisif, Karima Silvent garde un attachement profond pour les études et une forte conviction, celle que « tout est possible ». Un message qu'elle véhicule au sein de l'Épide, un établissement public s'occupant de la réinsertion des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, dont elle préside le conseil d'administration. Karima Silvent se souvient aujourd'hui d'avoir entendu parler chez elle de Sciences Po et de l'ENA dès l'âge de 10 ans. « Pour ma famille, c'était le symbole d'une forme d'intégration républicaine très importante. »





Nomination, le 12 décembre 2018 - Karima Silvent, directeur des ressources humaines du Groupe Axa depuis 2017, est également nommée président du conseil d'administration de l'EPIDE, à ce poste depuis novembre 2018, en remplacement de Jean-Luc Placet.



Karima Silvent, DRH d'Axa Group a été élevée au 1er janvier 2020 au grade de chevalier de la Légion d'honneur.





Karima Silvent, 45 ans, ENA (1997), IEP (1995), a réalisé le parcours suivant :

BIOGRAPHIE

Karima Silvent est née en 1974.

FORMATION

1995 : diplôme de l’Institut d’études politiques (IEP)





1997 : diplôme de l’École nationale d’administration (ENA)

PARCOURS

1997-02 : adjointe puis responsable du Fonds national pour l’emploi au ministère de l’Emploi





2002-06 : adjointe au DRH à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)





2006-07 : directrice Groupe des ressources humaines du groupe SNI (filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts)





2007-11 : DRH de Korian (groupe privé de cliniques et de maisons de retraite)





2011-12 : directrice des opérations France et membre du comité exécutif européen de Korian





2012-16 : en poste au sein de la direction des ressources humaines du groupe Axa puis directrice adjointe des ressources humaines





2016-17 : directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif d’Axa France





Depuis 2017 : directrice des ressources humaines du groupe Axa.



