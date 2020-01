J'invite Azali Assoumani à déclarer l'Etat d'urgence

QU'ATTENDEZ-VOUS POUR DÉCLARER L'ÉTAT D'URGENCE ?





Vous avez assiégé la région d'Oichili aujourd'hui après Mbeni et Chouani et l'île d'Anjouan...Je vous rappelle que les contrôles policiers systématiques durables dont vous imposez aux citoyens et usagers de la route ne sont autorisés car illégaux SAUF en cas d'État d'urgence ( ou de façon ponctuel en cas d'assassinat ou terrorisme ou autres événements ponctuels représentants un danger pour la sécurité et l'ordre public).





La peur permanente que vous avez installée s'est retournée contre vous car à la moindre tentative de rassemblement vous imaginez qu'un coup d'Etat se prépare contre vous..hata ngamdjoka udjussiwa mowo. Les coups d'Etat c'est Azali et la CRC qui en sont les spécialistes. Je vous invite donc à déclencher la procédure pour déclarer l'Etat d'urgence ! Mais vous n'allez pas le faire puisque cette situation d'Etat policier vous arrange pour continuer à intimider et à arrêter de façon arbitraire les journalistes et vos opposants politiques.





Enfin c'est vrai que la dictature reste dans nos esprits.

Salama Insha Allah !





Ahmadou Mze, Vice-président du mouvement Badili Comores