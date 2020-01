La position ambiguë de l’UPDC de Mamadou face à ce régime n'est pas acceptable

JE DEMANDE UNE CLARIFICATION DE L'ATTITUDE DE L'UPDC QUI A INVITÉ LA DÉLÉGATION DE LA CRC CONDUITE PAR BELOU.





La présence des responsables politiques de la CRC au congrès de L'UPDC est un bras d'honneur à l'endroit des comoriens engagés dans ce combat pour un Etat de droit. C'est en même temps une clarification de la position qui était jusque là très ambiguë de ce parti vis à vis de ce pouvoir. C'est un mal pour un bien pour tous celles et ceux qui sont engagés dans cette lutte.





Maintenant, quoi que l'on puisse dire sur le CNT, cette organisation demeure la bête noire du Président Azali Assoumani, celle qui a lancé la bataille depuis le 24 mars contre le hold-up électoral et qui exige le retour à un Etat de droit aux côtés de la société civile et politique du pays. Et d'ailleurs Azali Assoumani qualifie le CNT d'organisation 'terroriste' qui a fait un gouvernement parallèle qu'il ne peut en aucun moment le reconnaître comme organisation de l'opposition.





De la même manière, le CNT semble déterminer, en écoutant le dernier Discours des voeux de fin d'année de son Président, à ne jamais transiger en ces termes : 'je m' engage auprès de vous à ne plus transiger à l'idée de défendre les valeurs universelles de droit de l'homme, de tolérance religieuse, de liberté individuelle et collective, de démocratie et d'humanisme'. 'En revanche, Azali Assoumani considère que sa meilleure opposition serait L'UPDC et ce qui s'est passé aujourd'hui à Mbeni lors du congrès en est la parfaite illustration.





L' UPDC reste la seule organisation qui prend les antennes de l'ORTC, qui a droit à des articles sur Alwatwan et qui peut faire des conférences sans être inquiétée. Je ne vois pas comment un parri dit Républicain inviterait le Front National à son congrès. Je ne comprends pas comment mon professeur de français au lycée SMC Abdou Soimadou, secrétaire général de L'UPDC, qui est un des signataires de la résolution commune signée à Paris le 16 le septembre 2019, ait pu accepter que les principaux responsables de la CRC conduits par Belou, qui tuent sans enquête, répriment le peuple sans retenu, violent nos institutions, emprisonnent les journalistes et ses opposants, participent à ce congrès. Pire, ces dirigeants de la CRC ont été ovationnés comme des héros nationaux et ses responsables s'en réjouissent sur les réseaux sociaux comme étant une victoire de plus.





On peut même se demandent s'il ne s'agit pas d'une revanche de Azali sur les terres de Mamadou et Karihila, pour laver l'affront de son interdiction de participer au Maoulid Nabaoui dans cette ville considérée comme acquise à Mamdou et Karihila.





Sous un autre angle l'on peut se demander si finalement le pouvoir ne préfèrerait une opposition molle incarnée par Mamadou, Ikililou... plutôt qu'à celle durement incarnée par Mouigni (Larifou, Achmet, Hassani Hamadi, Fahmi, Aboudou Soefou...) qui sont plus jeunes et plus dynamiques à son goût... Le discours de vœux de Mouigni fait le même jour que celui de Azali à quelques minutes d'intervalle aurait-il mis la puce à l'oreille à Azali que son principal adversaire politique aujourd'hui reste le CNT ?





Pour terminer, je pense que l'heure de la clarification de notre combat est venue. On ne peut continuer ce combat de la même manière. Ceux et celles qui n'y croient plus à cette lutte doivent le dire et se ranger de l'autre côté. Mais nous ne pouvons continuer à tolérer une telle attitude qui sème la confusion et l'amalgame.





AHMADOU MZE