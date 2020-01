Samra, la Diva des Comores, reçue à Beit Salam





L’emblématique chanteuse comorienne Samra la Diva a été reçue par le Président de la République Azali Assoumani, au Palais Présidentiel de Beit Salam, ce lundi 20 janvier 2020.





Plusieurs sujets ont été abordés par le Président de la République et l’artiste comorienne, notamment la situation des comoriens de l’étranger, le détachement progressif des valeurs comoriennes et l’éducation de nos enfants en milieu étranger. Mais surtout il était question du rôle de l’artiste comorien dans le développement économique et le rayonnement des Comores.





La Diva comorienne a fait des propositions concrètes dans la mobilisation des artistes comoriens pour la promotion de l’image des Comores dans le monde.





Le Président de la République s’est dit particulièrement séduit par les propositions de la Diva et a aussitôt donné des instructions pour un suivi immédiat. « J’ai beaucoup d’ambition pour la diaspora comorienne et son rôle dans les Comores de demain. Et les quelques agitations ici et là, n’ont en rien entamé cette détermination à composer avec les comoriens de l’étranger. J’avais une stratégie sur 2 axes (les opérateurs économiques et les élus locaux) et vous venez Madame d’en rajouter un 3ème, le monde des artistes. Je suis preneur » a dit le Président Azali. Beit salam