Iran : Un Boeing 737 d’Ukraine Airlines s’écrase avec 176 personnes à son bord, aucun survivant

Un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines s’est écrasé, ce mercredi matin, peu après son décollage de l’aéroport international de Téhéran. L’avion à destination de Kiev transportait 167 passagers et neuf membres d'équipage. Ils ont tous péri dans le crash selon le Croissant-Rouge iranien.





Cent soixante-seize personnes ont péri dans le crash d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé, ce mercredi matin, après avoir décollé de l’aéroport international de Téhéran. L'avion, à destination de Kiev, a rencontré des problèmes techniques, selon l'agence de presse iranienne.





L'avion a décollé de l'aéroport international Imam Khomeini à 6 h 12, heure de Téhéran (4 h 40, heure française), et est tombé environ huit minutes plus tard.

Des problèmes techniques

Porte-parole de l'aéroport international Imam Khomeiny, Ali Kashani a déclaré que l'avion à destination de Kiev et transportant 176 passagers et membres d'équipage s'est écrasé autour de Parand, à environ 60 km au sud-ouest de Téhéran.





Le crash a vraisemblablement été causé par « des difficultés techniques », a indiqué PressTV, citant Ali Khashani, porte-parole de l'aéroport international Imam Khomeiny. « L'avion a pris feu après s'être écrasé », a affirmé cette télévision.

Aucun survivant

Dix ambulances ont été envoyées vers le lieu de l’accident, ajoute l’agence. « De toute évidence, il est impossible que des passagers » du vol PS-752 Téhéran-Kiev « soient en vie », a déclaré à l'agence semi-officielle Isna le chef du Croissant-Rouge iranien.





La télévision iranienne et la diplomatie ukrainienne ont confirmé que l'ensemble des passagers et membres d'équipage était décédé. « Selon les données préliminaires, tous les passagers et membres d'équipage sont morts », a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur sa page Facebook.





Il a regretté une « terrible nouvelle » et présenté ses « sincères condoléances au proches et familles de tous les passagers et membres d'équipage ».





« Notre ambassade est en train de préciser des informations sur les circonstances de cette tragédie et la liste des morts », a ajouté Volodymyr Zelensky sur Facebook.





Boeing, le constructeur américain de l'appareil, a réagi sur Twitter : « Nous sommes au courant des informations de presse qui viennent d'Iran et nous rassemblons davantage d'informations. »



Ouest-France avec AFP et REUTERS.