Fraudes à l'Université des Comores : Maître Elwahab défend l'ancien doyen de la faculté de droit Ahmed ben Kassim

La Responsabilité de l'enseignant dans la notation de l'étudiant.





La sanction subie par M. Ahmed ben Kassim, ancien doyen de la faculté de droit et de sciences économiques, pour légèreté dans l'attribution des notes continue de soulever des vagues dans le monde de l'éducation. Pour certains, M. Kassim était impliqué dans un trafic de notes, qui serait bien établi à l'UDC et dans tout le système éducatif national. Les collègues de M. Kassim parlent de la légèreté d'un professeur ouvert, très sociable avec ses étudiants et des collègues mais loin des trafics dont on l'accuse.





M. Abdou Elwahab Msa, avocat, Docteur en droit et Maitre de conférences à l'université, défend ici l'honnêteté de son collègue et ami dont il a eu par fois à assurer l'intérim. Il rappelle qu'un professeur note ses étudiants comme il l'entend.





Certes. Et c'est là le problème. Dans tous les pays, la notation des étudiants ( et des profs) est un sujet étudié et débattu en permanence. Ce n'est pas qu'une question de passage à un niveau supérieur ou d'obtention d'un diplôme. Cela touche entre autres à l'évaluation du travail de l'étudiant, à ses connaissances, à ses compétences, à l'éducation des ressources humaines d'un pays. Si l'enseignant jouit d'une liberté totale d'évaluer et noter le travail de l'élève, n' y a t il pas de barèmes, de guides qui aident les professeurs à évaluer ? Y a t il jamais eu à l'UDC des échanges la nécessité d'une déontologie et d'une éthique de la notation surtout dans un pays où les enseignants sont formés dans des pays très différents, ne proviennent pas des mêmes "moules académiques" et peuvent donc évaluer très différemment ?





Que dire aux potentiels employeurs de ces jeunes quand ils constatent que les notes ne reflètent en rien les connaissances supposées acquises ?





Cette affaire soulève un problème national sur la qualité et la valeur de l'enseignement à l'UDC, sa contribution au développement du pays et la responsabilité des enseignants.





©Hayba fm