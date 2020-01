Fraudes à l'Université des Comores : Dr Ahmed Bacar Kassim, ancien candidat au gouvernorat de Ngazidja, suspendu

Trois enseignants-chercheurs ont été suspendus de l'Université des Comores par le Ministre de l'Education Nationale.



La cause, des fraudes aux examens mais surtout une affaire de gonflement des notes. Pour le Dr Ahmed Bacar Kassim, candidat malheureux à l'élection du gouverneur de Ngazidja, on lui reproche de «sa largesse dans la notation des étudiants.»





D'après Alwatwan, le scandale de distribution de notes fantaisistes moyennant de l’argent concerne les trois départements de la faculté de droit et des sciences économiques (Administration économique et sociale, sciences économiques et droit). Des enseignants et des étudiants ont été reconnus «complices» par la commission d’enquête.»





Pour les enseignants suspendus, il s’agit de Mahamoud Halifa plus connu sous le nom de Mkolo (enseignant-chercheur), Ahmed Bacar Kassim (enseignant chercheur et ancien doyen) et Ibrahim Abdou Hamadi connu sous le nom de Zanoune.