France : Une femme de 46 ans d'origine comorienne arrêtée avec de l'héroïne dans un Flixbus

L'interpellation s'est faite au cours d'un contrôle routier sur l'A49, dimanche entre Grenoble et Valence, au péage de Chatuzange-le-Goubet (Drôme). Les douaniers ont fouillé la valise d'une passagère contenant des paquets plastifiés : ils ont trouvé 527 g d'héroïne d'une valeur de 16 175 euros.



Dimanche en fin de matinée, les agents des douanes de Grenoble contrôlent la quarantaine de passagers d'un Flixbus Marseille-Genève qui circule sur l'A49 entre Valence et Grenoble au niveau du péage de Chatuzange-le-Goubet (Drôme). Ils repèrent une valise qui, une fois ouverte, révèle quatre paquets plastifiés et fermés par du ruban adhésif. Dans les paquets, des bouteilles de bière, vidées de leur contenu, et bourrées de poudre brune.

Plus de 16 000 euros de marchandise

Les douaniers identifient rapidement de l'héroïne, 527 grammes au total, pour une valeur marchande de 16.175 euros. La propriétaire de la valise, une femme de 46 ans habitant Chambéry et d'origine comorienne, a été interpellée, placée en retenue dans les locaux de la douane de Grenoble puis remise aux gendarmes de la Brigade de recherche de Romans-sur-Isère dans la Drôme.



Elle sera poursuivie pour "circulation irrégulière de drogue importée en contrebande" devant le tribunal de Valence le 21 février prochain. La drogue était vraisemblablement destinée à alimenter le marché savoyard.



Véronique Saviuc

France Bleu Isère