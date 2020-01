Flambée des prix dans les marchés : Plusieurs mesures en études pour pallier l’urgence

Marché de Volo-volo ©Alwatwan

Les prix des produits de première nécessité ont connu une hausse vertigineuse sur l’ensemble du territoire national. C’est devant ce constat alarmant et les cris des citoyens que le ministère de l’économie à travers son secrétaire général, Said Ahmed Said Toihir a réuni hier matin la chambre d’agriculture, la chambre de commerce, la fédération comorienne des consommateurs, le ministère de la production, la direction de l’économie entre autres institutions pour se pencher sur cette situation inquiétante qui prévaut dans les marchés.





S’il est de notoriété publique que le passage du cyclone Kenneth a dévasté les plantations et que les produits se raréfient, il n’en demeure pas moins que les producteurs et les revendeurs spéculent sur les prix. Pour le secrétaire général du ministère de l’économie, la situation dans les marchés est insupportable. Il est impératif que tous les acteurs se réunissent pour trouver des situations concrètes à court, moyen et long terme. Les questions ont donc tourné autour de l’urgence actuelle, des mesures à prendre à quelques mois du Ramadan, de l’augmentation de la production agricole du pays entre autres.





Pour le directeur général de l’économie et du commerce, Abdou Nassur Madi, cette réunion devrait se perpétuer. Il proposera l’importation massive de produits agricoles pour renflouer les marchés dans l’immédiat et fixer des prix à respecter. Pour ce dernier, il s’agit d’un moyen efficace pour ramener les revendeurs à respecter les prix fixés par le gouvernement sans que les vendeurs arguent qu’il est question de leurs produits et qu’ils peuvent les vendre comme bon leur semble.





Pour le président de la chambre d’agriculture, Mohamed Soilihi, l’urgence veut que des importations en Tanzanie soient faites pour apaiser la situation actuelle. Il précisera que cette année, les récoltes agricoles concernent uniquement les ananas et que la situation actuelle n’incite pas à l’optimisme. Revenant sur la situation à moyen et long terme, le Sg du ministère, Said Ahmed Said Toihir fera les propositions de multiplier les centrales d’achats de produits agricoles sur l’ensemble du territoire et d’inculquer la culture de la pesée. "Il faut que tous les produits agricoles soient pesés et pour y parvenir, l’autorité de l’État doit s’exercer.





Par conséquent, il sera question de fixer des prix au kilogramme et exiger que les produits soient vendus ainsi. Généralement, ce sont les revendeurs qui spéculent sur les prix. Producteurs et revendeurs doivent désormais vendre au kilogramme" proposera-t-il. Les échanges ont conclu sur le fait que l’État doit fixer des prix et réguler l’économie, sur l’urgence d’effectuer des importations en Tanzanie, sur l’importance d’implanter des centrales d’achats de produits agricoles dans les régions, sur la nécessité de vendre par kilogramme tous les produits agricoles, sur l’obligation de prendre des mesures contre les commerçants récalcitrants et sur l’impératif qu’il y ait une autorité de concurrence et un observatoire des prix performants.





©Ministère de l'Economie