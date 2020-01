Étudiants comoriens en Chine : « Nous saluons le dynamisme du gouvernement comorien »

Nous avons appris que l'État comorien n'est pas aux abonnés absents pour protéger nos compatriotes en Chine. Nous profitons de cette occasion pour saluer le dynamisme du gouvernement comorien à l'égard de nos enfants qui se trouvent en Chine.





Dans une interview que le président de l'association des étudiants comoriens en Chine nous a accordés le soir de ce mercredi 29 janvier 2020, il a précisé que la représentation diplomatique en Chine est en contact permanent avec les étudiants comoriens. L'État s'engage à travers notre Ambassade à veiller sur la sécurité des nos ressortissants. Selon toujours notre interlocuteur, les mesures nécessaires sont prises pour l'instant.





Aucun Comorien n'est atteint par le virus. Il est important de rappeler que dans la ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, nous avons plus de 8 étudiants comoriens confinés chez eux. Pour l'instant, ils sont en sécurité et attendent les mesures prise par les gouvernements chinois et comorien. Le président de l'association des étudiants invite les familles de nos compatriotes à rester tranquilles et prie le bon Dieu pour qu'Il épargne nos enfants de cette maladie.





Il est à rappeler que plus de 100 personnes sont décédées en Chine et plusieurs Chinois ont contracté le virus. Nous remercions le gouvernement et l' encourageons à redoubler d'efforts pour protéger nos frères et sœurs qui sont en Chine.





Ortega Abdou Hassani