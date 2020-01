Droit de vote à l'ONU : Un démenti sans fondement du Ministère des Affaires Etrangères

Vraiment ? Chers Amis des Affaires Etrangères. Vraiment ?





Votre démenti est cinglant. Votre dénonciation des "allégations tendancieuses" sans appel.





Le communiqué use du langage d'un politicien en campagne et non celui d'un ministère censé représenter tous les Comoriens. Vous pointez du doigt "des ressortissants comoriens proches de l'opposition" lancés dans une campagne "visant à tout prix à porter atteinte à la crédibilité de l'Union des Comores sur le plan international". Swali anla Rasul !





C'est tout juste si vous n'appelez pas les parents et les notables de ces ressortissants à les renier et à les faire bannir du bled.





Des allégations sans Fondement ? Aucune raison de croire que notre beau pays ait pu perdre son droit de vote à l'ONU ? Voyons un peu.





HaYba a repris l'information publiée par le journal français le Figaro, sur la perte du droit de vote de 9 pays dont les Comores, pour cause d' arriérés de cotisations. Pour user de vos expressions, dans cette affaire, le Figaro est crédible, comme, merci de l'avoir affirmé, le sont les médias comoriens qui ont publié l'information.





N'est ce pas étrange que le Ministère n'ait pas envoyé son démenti à HaYba. Des Amis de HaYba de l'opposition nous reprochent fréquemment de publier les communiqués et déclarations du MAE. Ce que nous faisons généralement pour les publications des administrations et services publics quels que soient le Président de la République et les titulaires des ministères et les chefs de départements. Le MAE est probablement le ministère qui nous envoie le plus de déclarations et communiqués. Cette fois aucun responsable ni journaliste de HaYba, n'a reçu ce démenti. Nous l'aurions publié. Le Ministère agit il politiquement et ne s'adresse qu'aux amis ? Sommes nous devenus chiites ?





A HaYba, nous avons regardé si le Figaro et nous autres, avions un "fondement" à croire à une privation du droit de vote de notre cher pays. Hélas oui. Notre pays n'a pas de quoi être fier aux Nations Unies.





Les Comores, après la Somalie en guerre, est l'état qui doit le plus de cotisations : 885 858 US Dollars soit un peu plus de 390 millions de KMF. Suivant le règlement nous n'avons pas le droit de vote. Il faut une raison exceptionnelle, de bonne misère apitoyante, pour être repêché .





Qu'avons nous donné comme excuse pour faire pleurer les comptables des Nations Unies ? Kenneth ? Paris-Partenaires -Emergence ? Les Elections ? Nous paierons double l'année prochaine ?





Le lien que vous avez publié vers le texte de l'ONU, censé montrer que nous sommes un pays sans reproche et nous imposer le silence, est un lien en anglais. Bonne tactique pour décourager la grande majorité des Comoriens éduqués, d'aller voir la réalité alors que tous les textes existent en français. Les voici ci-dessous.





https://undocs.org/fr/A/RES/74/1 La raison de l'autorisation à voter (Kenneth ? Qui fait que nous ne cotisons pas quand on dit que tout va bien ? C'est quoi ces raisons indépendantes de la volonté ? )