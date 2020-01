Djibouti : 𝐋𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐥𝐞𝐬 𝟏𝐞𝐫𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥'𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞

Djibouti ville, le 27 janvier 2020





𝐋𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐥𝐞𝐬 𝟏𝐞𝐫𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥'𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐭 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐃𝐣𝐢𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢i





Présent à Djibouti pour participer au 3ème Forum international sur l'éducation équilibrée et inclusive, qui s'ouvrait ce lundi 27 janvier 2020 dans la capitale djiboutienne, la présence du Président Azali Assoumani revêtait une importance capitale pour le Président comorien « car il s’agit d’une réflexion sur l’éducation et sur l’avenir de nos sociétés ».





𝐋'𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐮 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧, 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥'𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎





Lors de son allocution pendant la cérémonie d'ouverture, le Chef de l'Etat a insisté, sur « l'importance qu'il accorde à l’Éducation, inscrite comme priorité du gouvernement comorien, pour l'année 2020 ». En effet, dans la cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement Durable (SCA2D), une législation et un plan de transition du secteur de l’Education (PTSE) 2018/2020, ont été adoptés.





Le développement d'un tel dispositif, en vue de développer une éducation inclusive de base pour la scolarisation et la sécurisation de tous les enfants, se fera en conformité avec le Plan Comores Emergentes dévoilé à Paris en décembre dernier.





𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥'𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐭 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞́𝐞





Promouvoir et intégrer une éducation équilibrée et inclusive, c'est la mission que se sont données, l'Education Relief Fondation et les délégations issues de plus de 35 gouvernements d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, du Pacifique, d'Amérique latine et des Caraïbes qui participent à ce forum, à travers la Déclaration Universelle sur l'Education inclusive et équilibrée soumise à signature pendant la cérémonie d'ouverture.





Cette Déclaration universelle, s'inscrit dans un processus qui répond à l'urgence de mettre en œuvre des réformes éducatives répondant aux besoins contextualisés des communautés et des sociétés.

« L’éducation c’est l’affaire de nous tous car elle et reste la clé de tout développement » a déclaré le Président Azali avant de procéder à la signature de la Déclaration.





Et le Président de poursuivre, « c’est en prenant ensemble ces engagements , et surtout en les réalisant, que nous résoudrons les problèmes d’aujourd’hui, et que nous poserons des bases solides et durables pour une société plus juste et plus équitable, demain ». ©Beit salam