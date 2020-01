Désignations législatives et municipales : pourquoi faut-il s'abstenir ?





Demain dimanche 19 janvier 2020, M. Azali, qui n' est plus légitime à la tête de l'État comorien depuis le mois de mai 2019, prétend organiser des élections législatives et municipales dans le pays. En réalité, il s'agit d'un processus de désignation de godillots dont les citoyens comoriens devraient s'abstenir. Pourquoi ?





Élu président des Comores en avril 2016 à l'issue d'un troisième tour inédit et grâce à la mobilisation dès le second tour de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi et du parti Juwa, Azali Assoumani s'est révélé très vite bien ingrat. Il s'est attaqué d'abord violemment aux institutions du pays, au peuple, et puis à M. Sambi et son parti.





Il s'est ensuite servi de M. Bazi et du mouvement du 11 août pour saper l'unité nationale et s'éterniser au pouvoir.





Résultat: un faux référendum en juillet 2018, une mascarade électorale en mars 2019, et nous voici aujourd'hui dans un processus de désignation de députés et de maires.





Ce processus, construit sur les mensonges et les dénis de toutes sortes, vise à renforcer un régime dictatorial et corrompu, un président illégitime et inconscient.





Les hommes et les femmes qui seront désignés à l'issue de ces soi-disant élections vont jouer les marionnettes à l'assemblée nationale et dans les différentes communes du pays en vue de satisfaire un homme insatiable qui est M. Azali.





Et bien, tout citoyen épris de bon sens et soucieux de l'intérêt général des Comores ne devrait pas participer à cette nouvelle mascarade. Certes, rester chez soi ce dimanche ne pourra pas changer grand-chose dans cette dérive antidémocratique. Mais cela donnerait du sens au combat contre la dictature, la corruption et le népotisme mené par les mouvements patriotiques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.





A l'inverse, si vous vous déplacez parce que le désigné préalable est votre frère, votre cousin, votre ami ou votre voisin, vous contribuez au renforcement de la stratégie mortifère d'Azali contre la justice, la démocratie et le peuple comorien. Et dans le même, vous serez responsable des attaques et violations nouvelles contre la population.





Par Ali Mmadi