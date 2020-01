Communiqué : requête à la Cour pénale internationale (CPI) par le CNT

Communiqué du CNT : Agenda diplomatique des prochains jours





Le CNT porte à la connaissance du peuple comorien que le combat pour la démocratie et l’Etat de droit aux Comores, continue au niveau diplomatique avec nos pays voisins. L’agenda des prochains jours s’annoncent comme ceci :





- Le 09 janvier se tiendra une conférence de presse à l’île Maurice ;

- Le 12 janvier, meeting du CNT à Saint Denis la Réunion ;

- Le 18 janvier à Port-Louis, rassemblement de soutien aux démocrates comoriens avec l’implication des dirigeants et personnalités de zone pour alerter sur la crise post-électorale aux Comores ;

- Séjour du vice-président du CNT à Madagascar ;

- D’autres rendez-vous diplomatiques vous seront annoncés ultérieurement.





Par ailleurs à titre préventif, hier 06 janvier 2020, le vice-président maitre Larifou a envoyé une requête à la CPI (Cour Pénale Internationale) sur les risques potentiels des crimes politiques que le Colonel Azali Assoumani est susceptible d’en commettre lors des prochaines mascarades électorales législatives et communales. Car en effet, le CNT et les forces politiques et civiles entendent exprimer leur refus à la dictature et condamner les violations répétées aux droits fondamentaux et notamment le respect des conditions d’organisation d’élections libres, transparentes et démocratiques. Les représailles par les forces de l’ordre des jeunes rassemblés pacifiquement dans la ville de Chouani en est la parfaite illustration de ce climat de terreur qui s’annonce.





Le CNT rappelle que depuis l’arrivée du Colonel Azali Assoumani au pouvoir, nous comptabilisons 7 assassinats politiques commis par des militaires et plusieurs prisonniers politiques, sans la moindre enquête judiciaire.





En ce moment, le Vice-président du CNT, maître Larifou Said se trouve à l’île de la Réunion pour préparer la réussite de ces évènements diplomatiques qui vont dans le sens du renforcement de notre combat commun.





Pour le CNT, Mouigni Baraka Said Soilihi