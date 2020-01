Chayhane à Ikoni : « Certains éléments très minoritaires disent qu'il n'y aura pas de vote et nous disons qu'il y aura des élections...»

Meeting à Ikoni Bishiyoni!





Meeting de clôture de Maoulida Mmadi Issihaka, à la Place Bishiyoni d'Ikoni ce jeudi, en présence du Ministre des finances, du Budget et du Secteur Bancaire, du Ministre de l'intérieur, de la crème de la notabilité ikonienne et de Bambao, du Gouverneur de la Banque Centrale.





"Said Chayhane : certains éléments très minoritaires disent qu'il n'y aura pas de vote et nous disons qu'il y aura des élections parce que c'est le strict respect de la Loi Fondamentale".



"La paix est la seule richesse que nous sommes les seuls à pouvoir lui donner un sens. Alors je demande a mon petit frère Maoulida de faire la promotion de la paix sa mission première". "Les projets de Bambao doivent s'appuyer sur la paix de notre région". "Nous croyons au projet de développement défendu à Paris par le Président Azali." "Je sais que Maoulida fera honneur à sa ville, à sa région et à son pays. Alors votons Maoulida Mmadi Issihaka".





Puis pour finir, Maoulida Mmadi Issihaka a pris la parole: "Nous avons sillonne la région de Bambao dans un climat de sérénité et de paix et de mobilisation. Ce pays n'avancera pas sans une jeunesse mature et engagée dans la promotion de la paix. Nous devons soutenir la promotion du développement économique. Je rassure le Bambao que Je serai un député juste et équitable, respectueux des valeurs républicaines".





MAM