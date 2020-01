"C’est faux Monsieur le colonel, ce n’est que par peur et non par malversation que vous avez enfermé Sambi"

C’EST FAUX MR LE COLONEL C’est faux, Mr le colonel, c’est faux ce n’est que par peur et non par malversation que vous avez enfermé Ah...

C’est faux, Mr le colonel, c’est faux ce n’est que par peur et non par malversation que vous avez enfermé Ahmed Abdallah Sambi, ancien président des Comores. Vous qui essorez la justice comorienne entre vos mains. Vous ne disposez d’aucune preuve pouvant incriminer cet ancien Raïs, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui. Peur, amertume, vénalité, ressentiment et j’en passe. Tout cela c’est votre devise, selon ceux qui vous connaissent. C’est faux Mr le colonel, ce que vous aimez vous ne le criez pas. Vous criez, « l’émergence est pour vous concept pour facétie», parce que vous ne l’aimez pas. Mais seulement vous voulez faire de ce régime un tuyau pour irriguer les amis et proches de tune. C’est pour cela qu’aux Comores vous avez instauré un climat de terreur.





C’est faux Mr le colonel, certains candidats à vos préventions du 19/01/2020, ne sont que pour miroiter des régions dans le but de faire passer et satisfaire certaines caprices et fantasmes. Comme vous le prévoyez ces candidats, une fois élus ne seront que des spectateurs de votre tyrannie. C’est faux Mr le colonel, personne ne peut prétendre connaitre ce que vous aimez. Toutefois, de ce que vous détestez nombreux sont ceux qui sont au courant. Oui vous n’aimez pas l’intelligence, la vérité, la probité, le sang… Eterniser Chaihane dans les finances, vous élirez un témoin issu d’Ikoni. C’est pour apaiser la colère d’une jeunesse consciente.





C’est faux, Mr le colonel, vous êtes mal aimé partout aux Comores et que par votre comportement ambigu, ça chute au jour le jour. Les désertions des mosquées lors de vos présences, les césures des oraisons, les refus... et les veto par les habitants des localités... imposés contre vos présences, illustrent. Ce qui vous arrive ne sont jamais arrivés à aucun président comorien depuis que les Comores sont un pays. C’est faux Mr le colonel, vous ressentez très l’antipathie du peuple envers vous. Vous qui avez détruit un pays que vous avez hérité paisible et dressé les comoriens les uns contre les autres… au sein desquels vous avez cultivé la haine.





C’est faux Mr le colonel, l’enquête annoncée ouverte pour le procès Gazon et consorts n’est qu’un alibi pour que vous puissiez par occasion dire que vous allez faire la prière de vendredi à Ikoni ou féliciter les habitants de cette ville, suite au choix de votre témoins au palais Hamramba. C’est faux Mr le colonel, ce procès ne vous est pas en cœur. Vous avez vos protégés dans cette affaire, qui ne sont que des soldats. La probité, lutte contre la corruption... pour vous ne sont que des démences. Mais rien de sérieux. Ce pays que vous avez pris en otage sans projet de loi de finance depuis bientôt deux ans. Vous avez quelques uns de vos candidats, les al-caponne des nos Comores en l’occurence Abou Achirafi et Chamsoudine. Deux milliardaires des sueurs des comoriens.





C’est faux Mr le colonel, des morts comme Moutu, Nassor Salim, Gazon... et les trois faux rebelles d’Anjouan ne sont que des innocentes victimes. Ils sont tués sous vos responsabilités. J’ai dit bien responsabilité. Tués à balles réelles de votre pouvoir, de vos milices et leurs mémoires sont crachées par votre justice. C’est faux Mr le colonel. Sambi, Salami, Idi Boina, Saleh... ne sont que des innocents. Les uns sont sacrifiés pour votre avarice de pouvoir, les autres constituent des menaces pour le trône. Mr le colonel, les journaux du monde réfutent la déclaration de votre ministre des affaires étrangères. Le pays que vous avez volé, n’est pas à jour de ses cotisations aux Nations unies.





Par Said Yassine Said Ahmed