Caen : Ivre et agressif, un Mahorais condamné à six mois de prison

Un homme, âgé de 35 ans, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, mercredi 29 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Caen. Il s’était montré agressif et injurieux dans un bar à Ouistreham.





Le 25 octobre 2019, les gendarmes sont appelés vers 22 h 50 dans un bar de Ouistreham, où un client ivre et énervé crée du grabuge. Quand ils arrivent, cet homme, âgé de 35 ans, se montre très agressif et injurieux. Finalement, les gendarmes doivent être huit pour réussir à le maîtriser et à l’interpeller.





Il a été jugé mercredi 22 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Caen. Le trentenaire, originaire de Mayotte, se plaint des gendarmes : « Je n’ai rien fait. C’est eux qui ne m’aiment pas. Ils me prennent pour un migrant. » La présidente du tribunal lui fait remarquer que c’est impossible puisqu’ils « le connaissent déjà bien et savent qui il est ». De plus, ils ne se sont pas portés parties civiles.

Déjà condamné à sept reprises

Le trentenaire a été condamné à sept reprises pour des affaires où la violence et l’alcool se mélangeaient à Clermont-Ferrand et Toulouse. Il dit chercher du travail dans le bâtiment.





Le tribunal l’a condamné à six mois de prison avec sursis et obligation d’effectuer 140 heures de travail d’intérêt général et de se soigner. Il a interdiction de détenir une arme pour cinq ans.





