BONNE ANNEE 2020 – Association Lever les Freins pour Tous – Marseille (ALFT)

les membres du Bureau de l’associations « Lever les Freins pour Tous - ALFT » et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons que celle-ci renforcerons nos liens et nos échanges, qu’elle sera jalonnée de réussites et que nos actions en commun trouveront des issues positives. Nous souhaitons également que notre association vous apporte satisfaction et vous compte parmi nos plus fidèles adhérents.





Une nouvelle année commence et avec elle, un nouvel exercice de fonctionnement de notre association s’ébauche. Sachez que notre association continuera avec dynamisme à vos côtés à participer au maintien et à l’amélioration de notre cadre de vie plus attractif, éradiquer les injustices et les inégalités sociales, et à combattre au problème lié du chômage des jeunes qui ne cesse d’augmenter durant ces dernières années.





Sur bien des sujets, notre association a fait des propositions d’actions concrètes à nos partenaires techniques et financiers, participé à plusieurs reprises à des débats et contribue à l’avancée des réflexions. Nous avons constaté que la diaspora comorienne envoie d’importantes sommes à leurs familles restées au pays. Selon les statistiques, les transferts de fonds à destination de l’archipel dépassent largement les Investissements Directs Etrangers (IDE) ou l’Aide Public au Développement (APD), soit 60,1 milliards de FC en 2018 contre 48,4 milliards FC en 2017.





Conscient de cette contribution, les membres fondateurs de l’Association Lever les Freins pour Tous (ALFT) ont jugé nécessaire de créer un « Fonds Commun de Placement Mutualiste – FCPM » aux Comores. Cela permet de prêter des porteurs de projets, racheter des crédits en souffrance, cautionner ou fournir des garanties bancaires, et d’orienter une partie de ces fonds vers des prises de participations dans des projets innovants et productifs à forts caractères techniques, et à la recherche des solutions innovantes et simples dans le domaine agricole, artisanal et touristique, transport et service, BTP, et de l’environnement notamment de l’accompagnement des jeunes.





Le FCPM sera géré par une société à capital variable qui va jouer le rôle d’intermédiation financière. C’est une forme de placement sans risque de capital de développement économique et social du pays. Le capital social sera de 10 000 000FC, soit 20 500 euros, divisés en 1 025 parts de 20 euros. C’est une possibilité de devenir « sociétaire » en plaçant des faibles montants, à partir de 20 euros par mois.





Au-delà de la mission sus-évoquée, l’ALFT souhaite accompagner la création d’un « Supermarché Coopératif et participatif » à Marseille dénommé SCoPCom-Marseille. Tous les membres adhérents deviennent à la fois consommateurs (Clients) et copropriétaires (propriétaires). Ce sont les coopérateurs qui décident des grandes orientations stratégiques, selon le principe 1 personne = 1 voix. Avant de parvenir à ce but, nous allons ouvrir une « épicerie de test »dont pour s’y approvisionner, il faudra être membre au sein de l’association, comme pour le Supermarché dont l’ouverture est prévue plus tard. Ce sont les adhérents qui vont choisir les produits et fixer le prix.





Pour exister, l’association « Lever les Freins pour Tous » doit réunir un capital social, constitué des parts souscrites par les coopérateurs. Ces derniers doivent s’acquitter au minimum de 10 parts sociales de 10 euros chacune, donc d’un montant total de 100 euros. Ce supermarché se veut accessible à tous, ce qui permettra aux personnes avec des minimas sociaux et aux étudiant d’acheter 1 part sociale à 10 euros. Tout adhérent qui souhaite quitter le coopératif, pourra récupérer ses parts sociales. Contrairement à une adhésion associative dont les cotisations versées ne sont pas remboursables.





La réalisation de cette belle initiative permet de bénéficier sur une large gamme des produits alimentaires et non alimentaires avec des prix allant jusqu’à 40% moins chers que dans un supermarché « classique », grâce à l’approvisionnement en circuit court, masse salariale réduite, absence de marketing dela force de vente et exonération de certaines taxes.





Ces projets pourraient voir le jour dès 2021 respectivement à Moroni et à Marseille, à condition de rassembler des coopérateurs – souscripteurs et, convaincre les banques et les partenaires techniques et financiers concernant la viabilité et l’impact socioéconomique des tels projets. Sur ce, des discussions sont déjà engagés entre BPI-France, France active et notre association pour permettre de mobiliser davantage definancements public / privé.





Nous restons à votre écoute pour toute suggestion, et persuadés qu’ensemble nous serons en mesure de contribuer activement à la réalisation de ces grands projets. Nous appelons à tous ceux qui sont séduits par ces projets de nous rejoindre pour les réaliser. Vous pouvez vous renseigner par courrier à l’adresse ci-dessous, à la page ou groupe Facebook de : ALFT – Association Lever les Freins pour Tous. business.facebook.com/alftmarseille ou business.facebook.com





Bonne année 2020, qu’elle vous apporte à toutes et à tous : santé, bonheur et réussite !





SAID Youssoufa - Président de l’Association « Lever les Freins pour Tous – ALFT »