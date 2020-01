𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞́𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨̂𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐫 (𝐒𝐎𝐅𝐀 𝐓𝐎𝐅𝐄)

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ž ๐๐ฎ ๐๐ซ๐ž́๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐š̀ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐ž́๐ญ๐ž́ ๐๐ž ๐Ÿ๐š๐›๐ซ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ญ๐จ̂๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐Ÿ๐ž๐ซ (๐’๐Ž๐ ๐€ ๐“๐Ž๐ ๐„)





Dans le but de soutenir l'entrepreneuriat et le secteur privรฉ comorien, le Prรฉsident a rendu visite ร Abbas Cheikh fondateur et dirigeant de la Sociรฉtรฉ de Fabrication de Tรดles et de fer situรฉe ร Oussivo dans la rรฉgion de Itsandra.





"๐ฟ๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’๐‘ -๐‘๐‘– ๐‘‘๐‘œ๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘’̂๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘”๐‘’́๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’́๐‘’๐‘ . ๐ถ'๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘š๐‘œ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘œ̂๐‘™๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’́๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘–๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ ๐‘’๐‘ก ๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘š๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘’๐‘›" a dรฉclarรฉ le Prรฉsident.





Le Prรฉsident espรจre que des initiatives entrepreneuriales comme celles-ci, verront le jour dans tout le pays; ce qui sera une premiรจre rรฉponse ร la chertรฉ de la vie et au chรดmage, notamment des jeunes. "Les Comores doivent prendre le pas de l'industrialisation et le secteur privรฉ doit รชtre accompagnรฉ pour cela. Mon gouvernement et moi-mรชme sommes totalement disposรฉs ร les soutenir car leur rรฉussite est la rรฉussite de tous", a conclu le Prรฉsident. Beit salam