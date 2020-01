COMMUNIQUÉ





Bientôt un parlement comorien en bonne santé





Docteur Moursoid Massondi fait partie des quatre candidats de la Mouvance Présidentielle en lice à Anjouan dans la 11ème circonscription pour la course actuelle à l'Assemblée Nationale des Comores. Les électeurs des douze localités formant ladite circonscription auront à choisir le 19 janvier et 23 février 2020, entre un médecin spécialiste en imagerie médicale et ancien Commissaire à la Fop du Gouverneur Anissi Chamsidine sous le régime Ikililou, avec d'autres enfants de la région de Koni -Jimlime, convoitant la même responsabilité.





Un challenge complexe mais largement soutenu par la population, favorable à Dr Moursoid, pour ses nombreux services rendus, ses contacts permanents avec elle et son rapport très développé avec les jeunes qui sont en grande majorité désoeuvrés et oubliés.





Pour rappel, Docteur Moursoid Massondi est natif de Bambao Mtsanga. Après ses études primaires et secondaires dans l'île, il a poursuivi ses études de médecine à Kinshasa, en République Démocratique du Congo où il s'est spécialisé en imagerie médicale. De retour au pays, il a servi le CHR Hombo comme médecin chef des urgences et médecin chef du service d'imagerie puis médecin chef à l'hôpital de Tsembehou et actuellement médecin chef du service d'imagerie médicale à l'hôpital HACC (Hôpital d'Amitié Comoro-Chinoise) de Bambao Mtsanga.





Dans le domaine politique, il a servi l'île d'Anjouan en tant que Secrétaire général de l'Exécutif de Ndzuwani puis Commissaire à la Fop.





Père de cinq enfants, deux fois candidats à la députation, son ambition aujourd'hui est de renforcer la cohésion sociale et défendre les intérêts de sa région. Il partage la vision d'émergence du chef de l'État et prône pour une île apaisée au service de ses concitoyens. En voulant réussir ce pari, le plus jeune haut cadre de Bambao Mtsanga espère rentrer dans les sphères des grandes décisions du pays pour apporter sa pierre à l'édifice et permettre d'effectuer des pas de géants pour aller de l'avant.





Éventuellement, dans ce même ordre d'idée, il n'exclut pas à l'avenir de se présenter aux élections présidentielles pour apporter une fois de plus tout son concours au peuple comorien, même si les gardiens du temple pourraient voir d'un mauvais oeil un tel rêve flamboyant.





En résumé, pour une émergence au peuple et au service de celui-ci, il faut un parlement en bonne santé au service des régions. Par conséquent, restons tous sur terre, unis derrière la candidature de Docteur Moursoid.





MM ©️Comores Magazine