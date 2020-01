AZALI DANS SON ART DE TRAHIR, DES CANDIDATS VONT TOMBER INERTES





Sans doute ces lignes vont déplaire. Mais si on attend que ça plaise… avant qu’on s’exprime, on risque de se classer sur les humains, qui sont en non assistance d’un peuple en danger. La dictature ne se ment pas. Conscient que le peuple ne veut pas de lui, le colonel usurpateur de pouvoir retire toute munition et outils du terrain des campagnes des députés qu’il fabrique. Sinon, certains qui se voient fidèles à lui, et qui se croient plonger dans son amour et sa sympathie, sont abattus à mort par le dos. Comme il sait faire. De trahison, il n’est pas novice. Attendre la nuit du 19 janvier 2020 pour exposer ces lignes, en tout cas cette situation c’est aussi non assistance de personne en danger.





Et les heurtes sous les tapis des enfants de mêmes conscriptions, donc le Mitsamihuli-Mbude. Et une éventuelle affliction se trace dans le temps. Soit pendant ou après ce « rumbu » du 19 janvier 2020 aux urnes fantaisistes. Ici, le colonel pose des petits ornes sur les colles de la veste d’un de mes amis candidats, lui serre la main, lui sourit avec les milles et une promesse de victoire, et là, ce même colonel fait ses campagnes nocturnes pour l’élection de l’ancien ménestrel des Comores télécom, aux mains duquel des milliards vidés de cette société. La candidature de ce dernier est présentée par un des conseillers occultes du tyran, Mr Ali Nassor.





Il s’agit du candidat Chamsoudine Soulé dont la caution a été payée par Belou Monsieur sale boulot de l’autoritarisme. Cela pour témoigner combien la CRC s’est attachée à ce jeune Mr Milliards de CT, qui lui ressemble. Chamsoudine promet qu’une fois élu, se portera député de la CRC... Ce semblable d’Abou Achirafi qui a le cachot avec caution suite à un détournement de plusieurs milliards de fc à Comores télécom, est le candidat que CRC va soutenir. Mais quant à l’hypocrisie et mauvais coups, cette secte est hors paire. Et d’un autre coté, cette secte et son président font les dents blanches au jeune qui s’est mouillé, qui se mouille la chemise et même a abandonné les siens pour une mouvance effondrée, plongée dans une gueule du loup.





Tout comme Ajouan, quand colonel Azali a dit à certains de se présenter candidats et bénéficieront son soutien, à la derrière minute, il a sorti son concept rituel. « le pouvoir n’a pas d’argent pour vous soutenir dans ces élections, du coup, soutenez les candidats de la CRC… ». Des nombreux candidats qui ont déjà avalé la pilule amère, sont contraints de se retirer de la cours et s’alignent des candidats d’Azali. Donc comme à Anjouan, à Ngazidja, sachiez que les dés sont déjà lancés et choisi. Sa pièce est « si c’est pille, j’ai gagné, si c’est face, tu as perdu ».





Par Said Yassine