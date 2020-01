« Le directeur de l’ORTC s’est livré à une véritable vendetta d’une grossièreté sans nom...il a versé sa haine sur ma personne »

À "mon cher élève" Mahamoud Salim Hafi.





En réponse à son intervention puisqu'il s'est adressé nommément à moi et aux autres membres du NEM et en répétant ses propres mots je voudrais m'adresser à lui "sans suffisance, ni vantardise ni orgueil aucun". Mon intention n'est pas non plus d'insulter ou de manquer de respect à qui que ce soit. Mon intention est juste de répondre de façon objective et sans passion à mon cher élève épris de vérité.





Mise au point. Lors de sa « conférence de presse » ici à Ndzuani, le directeur de l’ORTC monsieur Mahamoud Salim Hafi s’est livré à une véritable vendetta d’une grossièreté sans nom. En quête de bouc émissaire, il a versé sa haine sur ma personne ainsi que sur des personnalités politiques du mouvement NEM avec une arrogance propre à son sens irrespectueux. Quittant maladroitement sa posture de dirigeant de l’ORTC, il s’est fait passer pour un dénonciateur réputé aventureux. Nous ne savons que trop bien ce qu'il a comme trophées à son compte.





Pour justifier son aversion, il nous accuse de tentatives séparatistes pour des responsables politiques reconnus intègres, républicains et attachés de fait à l’unité nationale et oublie qu'il a fait ses premiers pas politiques dans l'activisme séparatiste en 2000 et qu'il est devenu tristement célèbre pour sa haine caractérisé contre les ruraux lorsqu’il était ministre de l’éducation nationale et de la culture.





Tombé en disgrâce suite à ses manœuvres multiples, il a du mal à accepter la fonction de dirigeant d’un organe public d’information et se permet de menacer de répression quiconque exprime sa position en période électorale.





Soucieux de l’unité nationale menacée et engagé pour le respect des accords de Fomboni ayant scellé la concorde nationale, le NEM réitère fermement et farouchement sa position quant aux élections en cours:





NON JE NE VOTE PAS





Fait à Mutsamudu le 5 janvier 2020.

Zaitoune Mounir