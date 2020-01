« À ceux qui me condamnent car je suis de Moroni, je leur dis que la victime comme les agresseurs sont tous issus de Moroni »

Certains me condamnent pour avoir dit que l'affaire de la fillette de 12 ans oppose des mineurs à une mineure. Ce qui est pourtant un...

Certains me condamnent pour avoir dit que l'affaire de la fillette de 12 ans oppose des mineurs à une mineure. Ce qui est pourtant une triste réalité.





Mais ceux qui condamnent omettent volontairement de préciser que malgré cette particularité, j'oeuvre bénévolement pour que justice soit rendue aux côtés notamment des victimes ou du service d'écoute et de la protection des enfants et des femmes victimes de violences. Justice que j'ai également clamé dans le même post et que je clame depuis 2014. Je ne sais pas à qui ils veulent faire un procès à travers mon autodafé.





Mais s'ils condamnent ceux qui condamnent les violences faites aux enfants et qui œuvrent pour leur protection alors qu'ils sachent qu'ils encouragent ceux qui regardent faire sans jamais agir et ce à tous les niveaux. À ceux qui me condamnent car je suis de Moroni, je leur dis également que la victime comme les agresseurs sont tous issus de Moroni.





J'aurais pu me taire ou fuir le dossier comme beaucoup, ce que j'ai choisi de ne pas faire. Soulever des polémiques puériles autour de détails futiles ne règle pas la question de la violence faite aux enfants. Moi je continuerai à agir malgré tout. Bon Courage à tous. Et bonne conscience à chacun. Mwana tsi wa mdzima.





Najda Said Abdallah