Qui est ZOUBEIRI Mohamed ?

UNE FORCE TRANQUILLE POUR UNE JEUNESSE EMERGENTE





Né à Idjinkoundzi-Dimani en Grande-comores... A 18 ans, ZOUBEIRI Mohamed a décroché son Bac D à l’Ecole Mouigni Baraka en 1999 et a poursuivi ses études supérieures à Dakar au Sénégal où il a obtenu son Diplôme d’Ingénieur en Statistiques Appliquées en 2004 à l’Institut d’Etudes et de Formations en Statistiques appliquées.





De son retour au Pays, il a occupé le poste de Superviseur National du Recensement Général de l’Agriculture aux Comores en 2004 à la Direction de la statistique avant d’être nommé (à 24 ans) Directeur de l’Emploi au Ministère en charge de l’Economie, du Commerce Extérieur, de l’Industrie et de l’Emploi.





Monsieur ZOUBEIRI Mohamed a réalisé pas mal de résultats palpables à la tête de cette direction qu’il a occupé de 2005 à 2008. Il s’agit notamment de l’élaboration de la Politique Nationale de l’Emploi pour la première fois depuis l’indépendance des Comores. La validation de cette politique a permis à l’Union des Comores de bénéficier d’un Programme-Pays pour le Travail Décent et de l’assistance technique du Bureau International du Travail.



L’Union des Comores s’est dotée enfin d’un instrument de coopération et de mobilisation de ressources pour la promotion du travail décent. Monsieur ZOUBEIRI Mohamed a aussi rencontré des sérieux problèmes au niveau du Ministère de l’Economie à la fin de l’année 2008 quand il a refusé d’aller défendre le dossier de la citoyenneté économique à l’Assemblée Nationale. Il a été suspendu par le Ministre de l’Economie à l’époque. Que Dieu lui pardonne.





Après un passage de courte durée à Ngazi-Ngomé en 2009, où il a occupé le poste de Conseiller Economique et Financier, chargé des investissements et du secteur privé du Président de l’Ile Autonome de Ngazidja, Monsieur ZOUBEIRI Mohamed a poursuivi son engagement et son dynamisme dans le domaine de l’emploi, du travail et de la protection sociale, et a été recruté par le SNU-Comores à travers le BIT pour accompagner la mise en œuvre du Programme-Pays pour le Travail Décent.





Dans la période de 2009-2018, Monsieur ZOUBEIRI Mohamed était Chargé de Programme et Point Focal du BIT au SNU-Comores et a réalisée pendant 10 ans les résultats suivants :



Projet d’appui à la pérennisation de la paix par l’emploi des jeunes (2010-2012) ;

Programme-Pays pour le Travail Décent Comores 2010-2014 ;

Nouveau Code du Travail (2012) ;

Conception et mise en place d’une Maison de l’Emploi à Moroni (2013) ;

Document-Cadre de Politique Nationale de l’Emploi actualisé (2013) ;

Plan Directeur de l’Entrepreneuriat Féminin (2013) ;

Loi-cadre N°14-020/AU portant Politique Nationale de l’Emploi (2014) ;

Projet d’appui à la pérennisation de la paix par l’emploi des jeunes et de l’éducation civique (2014-2015) ;

Programme-Pays pour le Travail Décent Comores 2015-2019 ;

Formation professionnelle de 3 500 jeunes (homme et femme) de 15-35 ans, notamment dans les domaines de la pêche, coiffure, couture, agriculture, mécanique auto, électricité, maintenance informatique, femmes de ménage, hôtellerie et restauration, artisanat, entrepreneuriat, dont 1 322 sont insérés professionnellement ;

Formation de plus de 150 cadres comoriens au Centre de Formation de Turin du BIT en Italie, dans divers secteurs tels que : les normes internationales du travail, l’emploi, la protection sociale, le suivi et évaluation des projets, le dialogue social, le changement climatique, la sécurité et santé au travail, la communication ;

Renforcement de capacités de 1 400 agents de l’administration publique, privée et de la société civile à travers des séminaires destinés aux mandants tripartites de l’OIT ;

Création de la Plateforme des Jeunes Entrepreneurs Comoriens.

Durant la période de 2005-2018, Monsieur ZOUBEIRI Mohamed s’est toujours engagé dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle, du travail et de la protection et a décidé à partir de 2018 de faire pause en œuvrant dans le secteur privé. Vu son expérience dans le domaine de la programmation, Mr ZOUBEIRI a été recruté par l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie en tant que chargé de Programme et du Suivi-évaluation de janvier 2018 à juillet 2019.





Pendant son court séjour à l’UCCIA, il a permis à cette dernière de mobiliser du financement pour la mise en place d’une Plateforme Numérique Multiforme afin de faciliter le fonctionnement et les relations entre les chambres de commerce, l’intra-privé et le dialogue public-privé dans l’efficacité et l’innovation.





A partir de juillet 2019, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores a ouvert la sphère de prise de décision à la jeunesse comorienne comme il l’a toujours promis à travers le référendum dernier et les présidentielles de 2019, en nommant Mr ZOUBEIRI Mohamed, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement de l’Union des Comores pour son engagement ferme au service de l’Etat.



Dès son arrivée au Secrétariat Général du Gouvernement, il s’est tout de suite engagé dans le processus d’élaboration du Plan Comores Emergeant mais aussi à l’organisation de la Conférence des Partenaires au Développement (CPAD) des Comores tenue à Paris le 2 et 3 décembre 2019 en tant que membre permanent du Comité Technique de Suivi de la CPAD.





A 39 ans aujourd’hui, sa candidature aux législatives 2020 dans la 17ème circonscription de Oichili Dimani n’est que le fruit de son parcours professionnel, de son engagement au service de la nation et sa volonté à accompagner le pays vers l’émergence travers des Lois adaptées au contexte actuel et fermes dans la protection de l’emploi des jeunes comoriens au détriment d’une main d’œuvre étrangère.





Sur le plan politique, il est membre du Parti CRC dès sa création où il occupe actuellement le poste de Secrétaire National chargé de la mobilisation et formation politique et idéologique.