Un journaliste arrêté à l'Aéroport de Hahaya selon Larifou

INTERPELLATION CE JOUR, À L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE HAHAYA (COMORES) DU JOURNALISTE-REPORTER, JUMA ALMASKARI TRAVAILLANT POUR LE MAGAZINE NIZMA





Le Conseil National de Transition aux Comores condamne fermement l’interpellation survenue ce jour du journaliste reporter, Monsieur JUMA ALMASKARI, d’origine Omanaise qui est arrivé à Moroni dans le cadre de sa mission de reporter pour le magazine Nizma.





Cette interpellation suivie d’une tentative de reconduite aux frontières de ce journaliste est inadmissible. Elle traduit le climat de violence exercée par le régime dictatorial de Azali Assoumani contre la démocratie et les journalistes en particulier.





Après les graves incidents et les fautes diplomatiques commis par Azali Assoumani et son cousin contre des pays frères, à savoir le Qatar, l’Algérie et la république Saharaoui et ses conséquences dans les relations de notre pays avec ces derniers, l’interpellation arbitraire contre le journaliste JUMA ALMASKARI interpelle les forces vives comoriennes sur la nécessité d’une grande mobilisation et sursaut national pour sauver notre diplomatie et nos relations avec des pays frères.





Me Said Larifou, vice président du CNT