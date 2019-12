« Soutenons avec détermination et engagement le président Azali et sa politique d'émergence »

Mmes et Mrs, Mes chers concitoyens, La 6ème circonscription de Mutsamudu m'a choisis et me porte pour être leur candidate aux é...

Mmes et Mrs,

Mes chers concitoyens,





La 6ème circonscription de Mutsamudu m'a choisis et me porte pour être leur candidate aux élections législatives de 2020, pour les représenter dans le futur parlement de l'Union des comores.





Moi Mme Fatima Saidali





J'ai accepté avec honneur et fierté cette distinction de la population de Mirontsy jusqu'à Moimoi.





Et





Je m'engage à la représenter avec dignité et bravoure pour l'intérêt de tout un chacun.





C'est bien ce qui fait peur aux gens qui sont aux abois et qui ont failli à leurs missions.





La vrai politique de son excellence Mr le président de la république Al-imam Azali Assoumani,





-Est de rassembler tout le monde dans un sens productif et constructif en faveur de notre parti CRC et pour l'intérêt général de la population d'Anjouan et comorienne en général.





Mais Non pas de constituer un cercle circonscrit stérile et destructeur





■Comment comprendre cet esprit de haine et des menaces, et dire vouloir corriger par des intimidations une femme qui s'est investi pour le parti CRC et qui s'est dévouée à la politique du président Azali Assoumani.





Une femme que la population de la 6ème circonscription ont fait leur avocate et demain leur porte voix à l'Assemblée nationale.





■Est ce un délit d'être aimée, soutenue et portée par sa population?

Je m'engage à être l'espoir des femmes, des jeunes et des toutes le couches de la société de ma circonscription.

Alors, le combat continue et tous ensemble nous allons relever le défi.

Tous, soutenons avec détermination et engagement le président Azali Assoumani et sa politique d'émergence.

Je vous aime tous





MUNGU NAMU NUSURUNI AMHAFADHUNI.





FATIMA SAIDALI