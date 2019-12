Saïd, un Mahorais : « J’ai défendu la France pendant 20 ans comme militaire et J’ai été choqué qu’on me traite d’étranger »

France : Le maire de Tarbes s'explique devant les Bigourdans de Mayotte «déçus» par ses propos



Dimanche matin, la communauté mahoraise a organisé une marche solidaire et pacifique très colorée et rythmée, devant l’hôtel de ville de Tarbes, suite aux propos du maire Gérard Trémège qui avait assimilé les Bigourdans originaires de Mayotte, à « des populations d’origine étrangère » dans un courrier privé.





Le 26 novembre, après la réaction du président du conseil départemental de Mayotte, il s’était excusé dans notre journal. «J’ai défendu la France pendant 20 ans comme militaire au 35e RAP. J’ai été choqué qu’on me traite d’étranger. Il n’y a rien de politique dans notre manifestation» réagit Saïd.





«Nous l’avons très mal vécu. Nous estimons que nous sommes des Français à part entière. Je suis arrivée à Tarbes en 2006 et j’ai fait mes études à Toulouse, explique Mme Abdou. Aujourd’hui, je travaille et je paie ma taxe d’habitation à Tarbes, et je contribue à la richesse de ce pays » explique Mme Abdou. À la demande de la communauté mahoraise, le maire a reçu une délégation en mairie. Gérard Trémège a reconnu qu’il avait commis « une erreur ».





« Depuis quelques semaines, nous sommes interpellés sur le thème de la précarité dans notre ville et j’ai répondu malencontreusement que cette précarité s’expliquait par le fait qu’il y avait des populations qui venaient d’arriver » en faisant « une assimilation inappropriée » avec les Mahorais. « Certains ont voulu l’instrumentaliser à des fins politiques pour me nuire » a ajouté le maire.





Parfois vivement interpellé sur l’absence de soutien aux associations et à la communauté mahoraise de la part de la ville, Gérard Trémège a répondu : « présentez-moi un projet et invitez-moi à vos réunions et je vous promets que je répondrai à vos demandes ». Il a même serré la main de Saïd, en guise d’engagement.



Par Cyrille Marqué ©️nrpyrenees