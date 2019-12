Qui est épargné de la tentation d'Imam Iblis?

Un contrat bien rempli, personne ne peut prétendre être blanche dans un chantier inondé. Il est le seul pari tenu par l'imam qui ignore la prière, salir tout le monde, embarquer les uns et les autres dans son navire de dérives.





Il est incompréhensif aujourd'hui qu'Aboudou Soeufou, Ibrahim Mohamed Sidi, Dr. Karihila sont en dehors du C.R.C. Il est incroyable qu' Ibrahim Hissane et Said Ali Kemal sont invisibles dans le bordel du pouvoir. Il est intolérable qu'Abdallah Mohamed Sambi et Dr. Salami sont emprisonnés par celui que grâce à eux, il est élu président de justesse.





Il est inacceptable que Me Fahmi et Me Larifou sont sans voix alors qu'ils ont été auparavant ses porte-paroles. La liste est longue. Le peuple comorien n'a pas échappé les grimaces de Satan. Le putschiste de 1999 est élu par défaut en 2002 au détriment de Said Ali Kemal et du colonel Jean Mradabi. Il est réélu par justesse en 2016. Il s'est cru au-dessus de tout le monde, il marche sur la loi et considère les Comores comme une chose qui lui appartient. un dictateur ne gère pas un pays, mais il le manie à sa façon.





Alors mes chers compatriotes, nous sommes tous malheureusement pris au piège, le pays est dans l'impasse le plus total, il est dans de sales mains. Arrêtons de nous nous condamner, nous avons un seul et unique ennemi. Il s'appelle Azali Gozibi. Je sais au fond de moi-même que notre pays est cramé, mais grave. La solution est beaucoup plus loin car elle n'est pas à la porté ni de moi ni de Dr.





Zilé, ni de Msa Ali Djamal. Elle est dans les mains de nos enfants de la diaspora, volontiers sans contre partie pour sauver l'honneur de leur pays d'origine comme ils le font dans l'équipe national de football. Dans l'impatience de ce moment, profitions pour rendre hommage à Dr Zilé, à la diaspora, à la femme comorienne, à la ville de Mbeni, à la ville de Ntsoudjini, à la jeunesse comorienne et à M. Abdallah Agwa pour leur mobilisation pour faire en sorte qu'au moins Gozibi crame le pays avec difficultés. Il n'est pas tranquille, je vous le rassure, un vent de liberté commence à guetter les Comores. Oui, en 2020, nous allons vivre des jours heureux. Le peuple vaincra, Insh'Allah‼





MMADI MALIK HAKIM