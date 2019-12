"On aurait pu trouver des solutions en révisant des groupes plutôt que d’engager des dépenses pour l’achat de nouveaux moteurs"

Rencontre entre le ministre de l’économie et les différentes directions sous sa tutelle





Le ministère a un rôle prépondérant pour le suivi de la Cpad





Le ministre de l’économie, des investissements, de l’énergie, en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, Houmed Msaidié a réuni ce matin, les différentes directions générales sous sa tutelle. L’objectif était de permettre à toutes les directions d’être au même niveau d’informations et de prendre conscience du rôle primordial que doit jouer le ministère pour assurer le suivi de la conférence des partenaires au développement des Comores.





« Il faut être conscient que 55% des fonds promis lors de la conférence de Paris devraient provenir d’investisseurs invités par le ministère de l’économie. Ce chiffre nous situe sur notre rôle et sur les efforts que nous devons consentir pour concrétiser ces promesses. Rappelons qu’un milliard et demi de dollars sont promis par les différentes institutions financières et des États partenaires pour les trois prochaines années. encore une fois, il nous revient de concrétiser ces promesses » devait préciser le ministre de l’économie, Houmed Msaidié.





Ce dernier insistera sur le fait que deux des projets phares de la conférence impliquent directement le ministère à savoir le projet touristique avec les différents secteurs y afférents et le projet énergétique. Le ministre des investissements et de l’énergie demandera aux différentes directions de partager leurs informations et se rencontrer régulièrement pour faire le point sur les actions engagées et ainsi pallier les manquements qui seraient amenés à être constatés.





Il prendra l’exemple de la Sonelec qui dispose d’une puissance installée de l’ordre de 32 mégawatts pour 21 mégawatts disponibles et uniquement 13 mégawatts qui sont actuellement produits. "Si nous étions tous au même niveau d’information, on aurait pu trouver des solutions notamment en révisant des groupes plutôt que d’engager des dépenses pour l’achat de nouveaux moteurs" insistera-il. Pour finir, Houmed Msaidié a saisi l’occasion pour souhaiter de meilleurs vœux aux différents directeurs généraux et à son cabinet.





Ministère de l’économie