OM : Quand Abdallah tente de convaincre Lihadji de le suivre en équipe nationale des Comores !

Tous deux originaires des Comores et issus du centre de formation de l'OM, Abdallah Ali Mohamed et Isaac Lihadji parlent ensemble de l'équipe nationale...





dans un long entretien accordé à La Provence... Isaac Lihadji a choisi l'Equipe de France, Abdallah Ali Mohamed les Comores... Les deux minots du centre de formation de l'Olympique de Marseille en parlent souvent comme l'indique le latéral droit





C’EST BEAU DE JOUER POUR SA SÉLECTION. ISAAC M’EN PARLE TOUS LES JOURS !





« J’ai décidé à 18 ans de rejoindre l’équipe des Comores. Dans ma famille, on parle comorien, dans mon quartier, il y a une grosse communauté. Certains comme mes oncles me disaient d’attendre peut-être l’équipe de France, mais pour moi, c’était mort. C’est un choix personnel. Aujourd’hui, ils sont contents et tous fiers de moi : je représente mon pays et je joue à l’OM ! Je le ressens quand je rentre au village. Si j’ai la chance de jouer à haut niveau, je peux donner envie aux plus jeunes qui verront un Comorien réussir et se diront que c’est beau de jouer pour sa sélection.



Isaac (Lihadji) m’en parle tous les jours ! Et pourtant, il a joué la coupe du monde avec l’équipe de France U17. C’est un Comorien, je lui dis : « Pour l’instant tu es bien, mais au cas où, viens avec nous » ! Il le sait ! (rires) Personne ne lui dira de lâcher la France pour les Comores, mais c’est aussi son pays »





Ali Mohammed Abdallah – Source : La Provence