Délestages : Msaidié dénonce la mauvaise gestion des responsables de la SONELEC

Le ministre de l’économie, Houmed M’saidié devant la presse





« Le débat sur la privatisation d’une partie ou de la totalité des services des sociétés d’État doit être posé »





Le ministre de l’économie, des investissements, de l’énergie en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, porte-parole du gouvernement, Houmed M’saidié a rencontré la presse nationale ce matin pour livrer le compte rendu du dernier conseil des ministres mais aussi et surtout de revenir sur l’actualité de son ministère. Si le ministre a abordé la question du suivi de la conférence des partenaires, l’inauguration de la route Dindri-Lingoni, la mise en place d’une direction générale des affaires foncières dans le cadre de son compte rendu, le porte-parole du gouvernement a surtout insisté sur le budget prévu pour 2020.





Selon ses chiffres, les prévisions tables sur des recettes de l’ordre de 62 milliards dans la mesure où, les recettes pour cette année sont évaluées entre 52 et 58 milliards. Le ministre de l’économie a saisi l’occasion pour faire un constat alarmant quant à la participation des sociétés d’État dans le budget. Il explique que la gestion de ces établissements soulève des questions avant de parler d’un affaiblissement certain de ces structures étatiques.





Toujours dans le cadre du compte rendu du dernier conseil des ministres, Houmed M’saidié rapporte que le gouvernement entend se pencher sur le fonctionnement, le mode de vie et les conditions dans les prisons du pays. Il annonce une volonté gouvernementale de revoir tous ces points afin de s’assurer du respect des textes locaux et internationaux en matière de droits humains. Les autres points discutés en conseil des ministres concernent le développement des aéroports des Comores, l’inauguration du stade international de Malouzini en mars 2020 et le fonctionnement de l’université des Comores.





Répondant aux questions des journalistes quant aux délestages persistants, Houmed M’saidié a sérieusement remis en cause les responsables de la société nationale d’électricité (Sonelec). En effet, le ministre de l’énergie a révélé que les difficultés autour de la fourniture du courant sont liées à des câbles défaillants qui ne supportaient pas la charge de l’électricité. « Les Émirats arabes unis nous ont offert des groupes et ont envoyé des techniciens pour les mettre en marche. Contre toute attente, les techniciens comoriens n’ont pas accompagné le processus.





Ils s’attendaient à ce que les techniciens d’Abu Dhabi fassent tous les travaux et les restituent. Les ingénieurs de la Sonelec devaient accompagner les travaux, faire une expertise locale sur les différents équipements et relever toutes les éventuelles défaillances. N’oublions pas que les ingénieurs étrangers vont partir. Nous avons un sérieux problème de bonne gestion. Nous avons également l’impression que les responsables gèrent les affaires de la société non pas au profit de celle-ci mais au profit de leurs intérêts personnels" devait-il expédier tout en assurant que les moteurs ne font l’objet d’aucun dysfonctionnement et que des techniciens émiratis sont actuellement en train de procéder aux changements des câbles défaillants.





Revenant également sur le changement à la tête du bureau géologique des Comores, le ministre, Houmed M’saidié souligne "des propos déplacés qui n’honorent pas la personne qui les a tenus et qui ont précipité ce changement. Tout le monde allait s’indigner si jamais un remaniement n’avait pas eu lieu".





©Ministère de l'Economie