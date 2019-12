Mariage du journaliste Oubeid : Agwa représenté par son fils

Ce dimanche a eu lieu à Mitsamiouli la célébration du mariage du journaliste Mchangama Oubeid Athouman. Une célébration qui avait été repoussée suite à l'arrestation du journaliste de Facebook fm.





Entouré par Ahmed Hassane El-Barwane, ancien ministre de l'intérieur sous la présidence d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et Mouigni Baraka, ancien gouverneur de Ngazidja, le journaliste de la radio kaz et de Facebook fm se sent bien entourer politiquement qu'amicalement.





Mais la plus grande interrogation est bien sure l'absence du Directeur Général de Facebook fm et Labaraka fm, Abdallah Abdou Hassane Alias Agwa, qui depuis des jours se cache quelque part à Ntsoudjini. Selon Agwa, le gouvernement veut l'arrêter. Il a donc envoyé son fils pour lui représenter.