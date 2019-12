La zone Franc est composée de 15 pays reparties en 2 zones économiques et monétaires puis les Comores qui se trouve dans la zone Franc mais n’utilise pas le FCFA. Il a sa propre monnaie. Il est nécessaire de faire la précision entre zone Franc et le FCFA. Le FCFA est une monnaie coloniale établit par la France depuis 1945 sur 14 pays de l’Afrique.





Cependant dans la zone Franc, il y a le FCFA de la zone UEMOA sous le contrôle de la Banque Centres des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le FCFA de la zone CEMAC sous la supervision de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Est (BCEAE). A côté du FCFA il y a le Franc Comorien qui est sous l’égide de la Banque centrale des Comores (BCC)





Pour la crédibilité de cette monnaie quelques accords sont signés entre la France et les pays de la zone Franc. Il s’agit entre autre de la parité fixe arrimé à l’Euro, de la centralisation des réserves de change auprès du Trésor français avec le dépôt obligatoire de 50% pour le FCFA et 65% pour le Franc Comorien, en contrepartie la France assure la garantie de convertibilité illimitée de la monnaie à l’Euro,… C’est ainsi que la France reste toujours au coeur de la gestion de cette monnaie, elle est représentée par un personnel actif dans le conseil d’administration de chaque Banque centrale.





Récemment, Emanuel Macron a déclaré officiellement la suppression du FCFA dans la zone UEMOA. Cette monnaie sera remplacée par l’ECO en 2020 dont selon les projections elle devrait évoluer avec le temps dans la CEDEAO. Il y a donc des enjeux énormes pour les Comores car sa monnaie a un statut particulier vis-à-vis du FCFA et elle est utilisée uniquement qu’aux Comores et non dans une zone monétaire. Des questions importantes restent à nos jours dans l’ambiguïté. Les Comores doit-il quitter la zone Franc ? Doit-il avoir sa propre monnaie ou intégré une zone monétaire pour une monnaie unique ?





A mon propre avis je pense qu’abandonner le franc Comorien pour avoir notre propre monnaie sera une catastrophe, il serait plutôt rationnel de penser à une reforme de cette monnaie ou bien pensé à intégrer une zone monétaire en utilisant une monnaie unique afin de faire face aux chocs monétaires internationaux. Sans cela, les conséquences seront lourdes notre monnaie sera de plus en plus faible et aura moins d’influence et de valeur





Il faut savoir que la valeur de la monnaie est déterminée par rapport à la performance économique d’un pays. L’économie Comorienne est très fragile, elle dépend beaucoup plus des envois extérieurs notamment les transferts de la diaspora. Si les Comores a sa propre monnaie cela laisse entendre que sa monnaie doit se confirmer dans l’économie internationale, or le niveau d’échange en termes d’exportation est très faible. L’activité économique ne produit pas assez d’article pour suffire le marché local n’en parle plus d’être échangé à l’international. Il n’y a que les produits de rentes (qui sont par ailleurs faible en quantité) qui s’échangent dans le marché international.





Concrètement, les commerçants qui souhaiteront acheter des produits dans le marché international vont payer le double ou le triple du prix qu’ils payent actuellement car notre monnaie sera tres faible par rapport aux monnaies internationales. Ce phénomène entrainera par conséquence une inflation, les prix vont gonfler sur le marché local et la vie deviendra encore plus difficile.





Par contre si l’économie Comorienne était forte en terme d’exportation et échange beaucoup de produit avec le marché extérieur, cela serait un atout pour le pays. Nos produits seront compétitifs et vendu au prix du marché avec un pouvoir très pondérant comme les autres produits. Par conséquent une entrée en masse de devise sera très significative à l’économie.





Pour finir, les Comores doivent renégocier avec la France sur certains aspect qui asphyxie notre économie notamment le dépôt obligatoire de 65% de nos réserves auprès du Trésor France ou bien intégré une zone monétaire en utilisant une monnaie unique afin de pouvoir supporter les chocs monétaire et la dévaluation quotidienne de la monnaie.





Mr MAOULIDA SOUDJAY, économiste de formation à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar