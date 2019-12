Législatives : Qui est Ibrahim Ahmed Kassim, candidat indépendant dans la première circonscription de Dewa à Mohéli?

- Elections des Représentants de la Nation - 19 janvier et 23 février 2020





- Circonscription n° 01- DEWA à MOHELI

Brève Présentation d'IBRAHIM AHMED KASSIM, candidat indépendant

Le candidat IBRAHIM AHMED KASSIM est né le 21 juillet 1969 à Djoièzi-Mohéli. Il est marié et père de 4 enfants. C’est un père de famille exemplaire.





IBRAHIM AHMED KASSIM est enseignant-Chercheur à l’Université des Comores depuis 2004. Il intervient dans les matières d’Hydrogéologie, Hydrologie, Systèmes d'Information Géographique et Pédologie. Il est titulaire d'un Master II d’Hydrogéologie, Sol et Environnement obtenu à l’Université d’Avignon en France et d'un DESS en Outils d'observation de la terre et de gestion de l'environnement obtenu au CFSIGE/ESPA à Antananarivo à Madagascar.





Dans le domaine de la recherche, il a collaboré avec des chercheurs français et africains sur la publication de 4 articles scientifiques ayant trait aux ressources en eau souterraine aux Comores. Il a réalisé en 2009, l’étude hydrogéologique qui avait pour objectif de déterminer les caractéristiques de l’aquifère de Wachili et de définir de débits de pompage optimum pour l’exploitation du puits ONU 40 (Chomoni Wachili, île de Ngazidja).





IBRAHIM AHMED KASSIM a assuré les fonctions de Coordinateur National du projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (PAEPA) financé par la Banque Africaine de Développement, de 2010 à 2015.





Entre 2002 et 2004, il a été Coordinateur du projet « Appui à la mutualisation des comités de gestion locale de l’eau à Mohéli », un projet financé par l’Ambassade de France (Programme de Développement Local aux Comores, PDLC) et exécuté par la FADESIM.





Entre 2015 et 2017, il a occupé le poste de « Contracts Manager » du Programme IMAGINE (volet Infrastructures d’eau potable) mis en œuvre par l'ONG humanitaire, MERCY CORPS à Goma en République Démocratique du Congo.





De 1994 à 2000, il a été professeur de SVT, puis proviseur au lycée de Foumbouni.





IBRAHIM AHMED KASSIM, en plus de ses compétences intellectuelles et professionnelles, c’est un homme pieux, très attaché aux principes et valeurs humaines de l’intégrité, l’honnêteté, la tolérance et de la générosité. Il est surtout très attaché aux droits humains et au respect des libertés fondamentales.