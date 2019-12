Législatives : Qui est Dawiat Mohamed, candidate de la CRC dans la région de Hambou?

Le sifflet vient d'être lancé pour les législatives au pays des sultans batailleurs et après plusieurs tractations, le choix du parti...

Le sifflet vient d'être lancé pour les législatives au pays des sultans batailleurs et après plusieurs tractations, le choix du parti présidentiel s'est porté sur Dawiat Mohamed pour arborer les couleurs de la CRC dans la circonscription du Hambou.





Femme de 40 ans et native de Mdjoiezi, elle est sage femme de formation et de profession. En 2005, elle fait son entrée à l’hôpital El Maarouf et exerce son métier durant une dizaine d'année.





Lors de l'accession du président Azali à la magistrature suprême en 2016, elle est promue Directrice Nationale de la Promotion du Genre.





Fidèle militante de la CRC et très attachée à la vision du président de la république, elle se lance dans cette course avec sérénité et détermination.





Sa proximité avec le peuple comorien et ses valeurs de droiture lui ouvrent un boulevard pour figurer parmi les rares femmes à siéger au sein de notre assemblée nationale.





Azali Assoumani, père des grands chantiers aux Comores, a fait le pari de donner à la femme comorienne ses lettres de noblesses.





A l'instar de Dawiat Mohamed, il n'est pas exclu, de voir plusieurs femmes sous ce mandat devenir des élues de la nation.





©Comoresalternances