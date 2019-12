Législatives : « Mon programme, c’est ma région et les meilleures lois pour la Nation, mon unique ambition »

Elections législatives 2020





Le Docteur Abdou ElwahabMsaBacar : « Mon programme, c’est ma région et les meilleures lois pour la Nation, mon unique ambition »





Abdou ELwahab Msa Bacar, originaire de Dzahani II, est un ami de longue date. Il est humaniste et accorde beaucoup d’importance à l’amitié. Il séduit tout le monde par son respect aux valeurs et aux principes de notre société. Naturellement calme et politiquement ouvert, le jeune avocat et brillant professeur d’université étonne plus d’un par son comportement plutôt modeste. Il est réservé et courtois à la fois mais il ne manque aucune occasion quand il est nécessaire de donner son opinion sur l’actualité nationale et bien particulièrement sur les lois constitutionnelles.





Le moment d’élire nos représentants pour les législatives arrive à grand pas. Nous n’avons pas droit à l’erreur mes amis. Rappelons, que chaque région se prépare à élire le candidat en mesure de répondre à ses besoins. Un candidat plus proche des gens et qui soumettra les doléances de la population auprès de l’assemblée nationale afin d’aider au mieux ceux et celles qu’ils l’ont élu. C’est pourquoi il ne faut pas jouer avec le destin de nos concitoyens en confiant leur avenir à des prétentieux charlatans au passé misérable et douteux.





Représenter une région n’est pas une mission simple. Abdou Elwahab en mesure bien la tâche. C’est une force tranquille qui a bien la tête sur les épaules. Par sa crédibilité car il n’a jamais trahis ses amis et son instruction, il est à même le candidat capable de rassembler et de défendre les intérêts de sa région et de la nation toute entière. Abdou Elwahab possède ces qualités essentielles pour servir son peuple et cela fait longtemps depuis son retour au pays qu’il s’est mis au service de la Nation en tant que professeur à l’Université des Comores. C’est de ce genre d’hommes que notre pays a besoin.





Pour ma part, je trouve que la région d’Itsandra sud a une chance de pouvoir être représentée par un homme de grande qualité morale et qui s’engage pour défendre ses droits et son avenir. Ce n’est pas trop dire ou vanter si je dis que pour une future assemblée dynamique et méritante, Abdou Elwahab doit y faire partie. Car il a les compétences nécessaires et peut apporter son savoir-faire pour aider l’assemblée à mieux jouer son rôle. Et j’ose dire qu’il le fera avec force et conviction.





Revenons sur le parcours symbolique du grand ABDOU ELWAHAB, Docteur en droit fiscal, avocat au barreau de Moroni et Maitre de conférences à l’université des Comores ou il est responsable des masters de la faculté de droit et l’un des membres fondateurs du syndicat des enseignants.





Son domaine de compétence va de la fiscalité, de la justice et de l’éducation.





Il a fait ses études supérieures en France aux universités Paris 13 et Dauphine et à l’école des Avocats de Paris EFB à ISSY –Les- Moulineaux.





Maitre ABDOU ELWAHAB a pris la décision de revenir aux Comores, après ses études afin de mettre à profit ses connaissances et ses compétences pour aider ses frères comoriens. Il est extrêmement considéré et réputé par son métier d’avocat, pour son sérieux dans la défense des affaires qui lui sont confiés mais également par sa générosité, sa simplicité, illustrées par le soutien aux familles qu’il défende et par l’aide apportée aux étudiants dans leur soutenance.





Il a été l’un des experts des assises nationales des Comores. Il a aussi participé à la rédaction des accords de Fomboni et a été choisi par le gouvernement afin d’expliquer aux comoriens le transfert des compétences de la cour constitutionnelle à la cour suprême. Maitre ELWAHAB, grand soutien au gouvernement, sur les grandes questions juridiques relatives au fonctionnement des institutions telles que le referendum et la loi d’habilitation.





Lors du referendum constitutionnel, il a parcouru la région d’Itsandra en présentant des conférences afin d’éclairer la nécessité de la réforme constitutionnelle.





EL WAHAB a été choisi par la circonscription d’Itsandra sud pour diriger la campagne présidentielle du président Azali et aujourd’hui, il est de nouveau choisi par la mouvance afin de représenter sa région à l’Assemblée. Alors je vous laisse vous-mêmes deviner qui d’autre que lui peut mieux nous représenter et nous défendre à l’Assemblée ?





Pour ma part, le DOCTEUR Abdou Elwahab est bel et bien le candidat idéal pour défendre nos intérêts. Ainsi et pour conclure, en réalité et sans aucun esprit partisan, quimieux qu’un avocat expérimenté peut efficacement débattre, proposer, légiférer et défendre les lois en faveur du plus grand nombre pour l’honneur de la Nation ? Si notre région d’Itsandra veut être honorablement représentée à l’Assemblée nationale, il est venu le temps de faire un choix pour un homme qui a une vision et une envergure. Soutenons et votons massivement notre ami, frère, enseignant et avocat le docteur Abdou ELWAHAB. A l’Assemblée, il sera certainement une référence et fera sans doute la différence !





ISSIHAKA Mohamed