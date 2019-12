Le président Azali : « Je me suis engagé à tout mettre en œuvre pour que le scrutin soit libre, démocratique et transparent »

Allocution du Président de la République lors de l'inauguration de la route Dindri-Lingoni à Anjouan





Honorable assistance ;

Mesdames et Messieurs ;





Après l’inauguration de plusieurs routes rurales, de réseaux urbains et de voiries à travers toutes nos iles, nous voici de nouveau réunis pour marquer une nouvelle étape de l'action que nous menons depuis 3 ans pour jeter les bases du développement de notre pays et créer les bonnes conditions de son émergence.





Je remercie le Ministre en Charge de l'aménagement du territoire et je félicite ses équipes administratives et techniques, qui exécutent efficacement sur le terrain, notre politique de construction, de réhabilitation et de rénovation des infrastructures routières de notre pays.





Je remercie nos partenaires traditionnels au développement notamment le Royaume d’Arabie Saoudite et la République Populaire de Chine pour leurs financements conséquents et leur accompagnement dans la réalisation de nos différents projets.





Je salue la présence réconfortante des Ambassadeurs de ces deux pays, frères et amis, à cette cérémonie et je leur demande de transmettre l’expression de notre gratitude et notre amitié aux dirigeants et aux peuples de leur pays respectifs.





Je félicite l'entreprise chinoise CGC pour la qualité du travail réalisé et qui, comme elle nous l’a habitué, se distingue par la qualité de l’ensemble de l’ouvrage et l’exécution dans les délais impartis, / des travaux qui lui ont sont confiés dans notre pays.





Je salue chaleureusement les habitats de cette région et de toute l’Ile d’Anjouan, et je les remercie pour leur accueil toujours chaleureux et fraternel, dans la tradition d’hospitalité qui est la leur et qui est conforme à l’Histoire millénaire de nos iles.





Mesdames et Messieurs,





La politique d'aménagement de notre territoire et cette route Dindri-Lingoni en particulier, vise à rapprocher la population des facilités administratives, économiques et sociales, à désenclaver les zones de production agricole, et à promouvoir les zones touristiques de notre pays.





Au lendemain de la tenue à Paris et de la réussite de la Conférence des Partenaires au Comores, cette inauguration, comme celles qui l’ont précédé et celle à venir, constituent des signaux positifs à nos partenaires, à qui nous avons vanté l'attractivité de notre pays pour leur redonner l’envie de s’y installer et d’y entreprendre.





L’électricité fournie en permanence, des routes fiables, des aéroports aux normes, des ports et des transports reliant nos iles et permettant une libre circulation des personnes et des biens, sont les bases du développement économique et social de notre pays et les conditions de l’émergence de notre pays à l'horizon 2030.





Mais la condition première à tout développement et les premières richesses de notre pays, restent la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité nationale.





C’est pourquoi, après les Assises Nationales, le référendum constitutionnel et l’élection présidentielle, nous devons faire des prochaines élections législatives et communales, un rendez-vous républicain et une nouvelle occasion de consolider la Démocratie, la paix et la concorde.





Notre prochain parlement et nos futurs représentants du peuple doivent disposer de toute leur légitimité pour légiférer et accompagner le Gouvernement dans les réformes nécessaires à l’émergence de notre pays.





C’est pourquoi, je me suis engagé lors de l’ouverture de la campagne électorale hier soir, à tout mettre en œuvre / pour que le scrutin soit libre, démocratique et transparent. Je demande pour cela, votre soutien.





Il y va de la crédibilité de notre pays et de l’enracinement des acquis démocratiques, marqués par des alternances pacifiques, entre pouvoir et opposition, devenus une saine tradition dans notre pays depuis bientôt 20 ans.





Excellences, Mesdames et Messieurs





Honorable assistance,





Je termine en vous appelant, toutes et tous, mes chers compatriotes, dans le pays et dans la diaspora, à retrousser nos manches, pour travailler au développement de notre pays, à l’épanouissement et au bien-être son peuple.





En venant inaugurer ensemble cette belle route Dindri-Lingoni, nous sommes venus dire aussi que par nos efforts d’abord et avec la contribution de nos partenaires ensuite, nous sommes capables du meilleur pour notre cher pays.





Yes we can !

Vive la République





Vive l'Union des Comores

et vive la coopération internationale

Je vous remercie





Beit salam