Le consul général des Comores à Laâyoune en visite à l’Université Ibn Tofaïl

Les retrouvailles étaient émouvantes. Gardant de très bons souvenirs et des liens d’amitié, depuis la période de ses études supérieures à Kénitra, Saïd Omar Saïd Hassane, consul général des Comores à Laâyoune, a effectué, mercredi dernier, une visite à l’Université Ibn Tofaïl.





Dans une déclaration à la presse, Saïd Omar Saïd Hassane a rappelé qu’il a toujours gardé des liens avec l’Université Ibn Tofaïl, qu’il visitait à chaque fois qu’il se rendait au Maroc. «C’est une occasion de retrouver mes anciens collègues et enseignants, ainsi que des familles qui m’avaient accueilli quand j’étais étudiant à Kénitra. C’est aussi un honneur pour moi qu’un pareil accueil me soit réservé par mon ami Azeddine El Midaoui, président de l’université, et l’ensemble des responsables», a-t-il expliqué.





Le consul général a, en outre, souligné que sa désignation en tant que premier diplomate à Laâyoune et représentant de son pays au Maroc est un message très fort à la communauté internationale signifiant que les Comores ont toujours défendu et affirmé la marocanité du Sahara.





«L’Université Ibn Tofaïl m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui et j’ai toujours émis le vœu de créer une association des anciens étudiants de l’université, sachant que je suis le premier étudiant étranger à avoir fait ses études universitaires à Kénitra», a-t-il indiqué.





D’un ton ému, Azzeddine El Midaoui a qualifié le consul général des Comores à Laâyoune d’homme exceptionnel qui a marqué l’histoire de l’université par sa persévérance, son assiduité et par ses compétences académiques. Il a ajouté que ses enseignants, la communauté universitaire et ses amis ont toujours mis en avant son esprit d’ouverture, sa chaleur humaine, ainsi que son attachement à son deuxième pays, le Maroc, et à sa ville, Kénitra, où il avait vécu et fait une partie de ses études supérieures.





«Aujourd’hui, je suis très heureux à plus d’un titre. Tout d’abord, parce que l’un de nos brillants lauréats a accédé à de hautes fonctions dans son pays et, ensuite, il est le premier consul général effectif à la ville de Laâyoune, une reconnaissance des Comores de la marocanité de notre Sahara», a-t-il souligné.





Faisant partie de la communauté estudiantine des Comores à l’Université Ibn Tofaïl, Youmna Hassan, Master génie des matériaux et technologies des céramiques et ciments à la Faculté des sciences, a exprimé sa joie d’être présente à la cérémonie d’accueil du consul général de son pays à Laâyoune. «C’est réconfortant que le représentant de notre pays au Maroc soit l’un des anciens lauréats de l’Université Ibn Tofaïl. Pour nous, étudiants comoriens, c’est un modèle de réussite qui nous ouvre des perspectives prometteuses.»





À noter que la visite de Saïd Omar Saïd Hassane lui a permis de découvrir les grandes avancées réalisées par l’université, qui ne cesse de gravir les échelons et de se positionner en tant que l’une des meilleures universités marocaines aux niveaux africain et international.





Rappelons, par ailleurs, que Dr Saïd Omar Saïd Hassane a représenté son pays dans plusieurs rencontres internationales de haut niveau dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche et innovation. Sa visite à Kénitra et à l’Université Ibn Tofaïl, en sa qualité de consul général des Comores à Laâyoune, a constitué un moment de convivialité et de communion qui restera, sans nul doute, gravée dans les mémoires.





©lematin.ma