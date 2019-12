"Fahmi a parfaitement raison"

Beaucoup veulent polémiquer sur les propos de Fahmi Saïd Ibrahim, sur la question de 2021 et 2026. En réalité il est bien précis. Argument bien fondé "jetais candidat" dit dans sa réplique





FAISSOILI ABDOU : "Maître Fahmi est membre du Juwa. Fahmi et son parti contestent la réélection du président Azali Assoumani. Comme les autres membres de l'opposition ils ne le reconnaissent pas en tant que chef de l'Etat.



Mais Fahmi soutient qu'Azali est élu pour un mandat de 5 ans et qu'il a le droit de rester au pouvoir jusqu'en 2024 et même au delà. Que la tournante de 2021 à Ndzuani et 2026 à Mwali est désormais une histoire ancienne. Qui peut m'aider à mieux comprendre le raisonnement de l'avocat ?"





FAHMI SAID IBRAHIM : « Faissoili Abdou, vous me faites dire ce que je n’ai pas dit. J’ai dit qu’il y a une constitution adoptée en 2018. Il y a eu des élections quelques mois après l’adoption de cette nouvelle constitution et nous avons tous été candidats en vertu de cette constitution. Comment je vais pouvoir, honnêtement, expliquer que le mandat de 5 ans n’est plus valable alors que j’ai été candidat? Je peux comprendre que l’on soutienne que le pouvoir soufre de légitimité par ce qu’il y a eu fraude, c’est le cas, mais dire que il doit y avoir élection en 2021 est mentir au peuple.





Si telle était notre position, il eut fallu, dans ce cas, ne pas aller aux élections et ne pas reconnaître les élections présidentielles de 2019 et continuer à réclamer la tournante de 2021. Il y aurait eu, dans ce cas, cohérence effectivement.»





©Comores Magazine