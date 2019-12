Élections : Communiqué du parti JUWA

COMMUNIQUE DU PARTI JUWA

RELATIF AUX SCRUTINS D’AZALI.





Le parti Juwa, composante de l’union de l’opposition, ne participe pas à la mascarade élective des législatives et municipales convoquées par le colonel Azali et prévues en janvier et février prochains.





Le parti Juwa, à l’instar des autres forces politiques de l’opposition, ne reconnait aucune légitimité ni légalité constitutionnelle ou institutionnelle au colonel azali pour se proclamer « Président» de l’Union des Comores. Ainsi, ses décisions comme ses initiatives n’ont aucune valeur juridique légale pour être prise en considération par les Comoriens en général et par notre parti en particulier. C’est le cas de tout ce qu’il fait depuis son hold-up électoral d’avril 2019.





Pour cette raison, nous informons la population comorienne en général et plus particulièrement les adhérents, les militants et sympathisants du parti que, conformément à la décision unanime des partis opposés à Azali, Juwa ne présente et ne soutient aucun(e) des candidat(e)s à aucune circonscription du territoire national à l'occasion de cette nouvelle mascarade électorale organisée par le colonel Azali et son gouvernement. Il invite alors ses adhérents, sympathisants et la population à ne pas participer ni de près ni de loin à ces deux fausses consultations.





En conséquence, tout(e) candidat(e) prétendant être du Juwa ou alléguant avoir son soutien quelconque ou la caution morale / politique du parti ou de tout responsable élu ou non de notre parti, relève de la pure forfaiture et de la grossière tromperie mensongère.





La Direction nationale du parti Juwa attire donc l’attention des adhérents quant à la stricte application des dispositions statutaires et règlementaires prévues à l’encontre de tout membre qui se présenterait candidat(e) ou qui soutiendrait ouvertement ou non un (e) candidat(e) à un de ces deux scrutins (législatif /municipal).





Pour terminer, Juwa réaffirme sa détermination sans faille dans ce combat et se réjouit déjà pour l'unanimité et la cohésion hautement salutaires affichées jusqu’ici par l'ensemble de l'opposition rejetant en bloc ces pseudo-scrutins. Ce qui démontre la solidité de l’interaction et l’adhésion pertinente des Comoriens pour dégager Azali et installer un Etat de droit.





Fait à Moroni le 27 décembre 2019





Le Secrétaire Général

Ahmed Hassane El-Barwane