Comores-Maroc : Maître Fahmi regrette la position de l'opposition et soutient le gouvernement

Dans une interview accordée à l'homme d'Affaires Daoud Halifa, l'ancien ministre des Affaires Etrangères sous la présidence d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, est revenu sur les relations historiques entre les Comores et le Maroc. Fahmi Saïd Ibrahim regrette la position de certains éléments de l'opposition qui veulent boycotter cette relation.





L'ouverture il y'a quelques jours d'un consulat des Comores à Laâyoune, la plus importante ville du Sahara occidental, n'a pas plu à l'Algérie et l'opposition comorienne s'est rangé du coté de ce pays en condamnant la décision du gouvernement Azali.



Pour l'ancien ministre de la justice sous Azali, la question du Sahara est un problème entre marocains et les Comores ont toujours apporté leur soutien au Maroc.





«Je suis un opposant au gouvernement mais arrêtons de mélanger les choses car même l'ancien président Sambi a insister sur la préservation de nos relations avec ce pays ami. Il ne faut pas se voiler la face, pour la communauté internationale, Azali est le président des Comores. Parler d'une élection présidentielle en 2021 c'est mentir aux comoriens. Il y'a eu une nouvelle constitution et on a tous participé à la présidentielle de 2019»



Sur l'affaire Sambi, Maître Fahmi lui a rendu visite au mois d'octobre dernier et pour lui, il est très affaibli. «Depuis février de cette année jusqu'à octobre, je n'ai pas eu l'autorisation de lui rendre visite et c'est en octobre qu'ai réussi à le voir et je peux vous assurer qu'il est vraiment affaibli.»