On aura beau dire ou dénoncer la zizanie au sein de l'administration.





Mais aussi longtemps que les administrateurs eux-mêmes ignoreront que l'Etat est un ensemble d'acteurs voués et dévoués pour la bonne marche de la République, nous serons toujours victimes des âneries venant de par ci et par là. Nous continuerons à payer pour les manquements dus à l'improvisation, à l'amateurisme étouffants et à la volonté des uns qui veulent se mettre devant malgré tout.





Les notes engageant l'Etat, et toute une nation, ces notes publiées puis remises en cause par la suite sont l'expression de cette cacophonie administrative qui commence à en faire trop.





Récemment, une direction du Ministère de la Santé avait publié une note exigeant une vaccination à toutes les personnes désirant venir sur le territoire comorien. Sauf qu'il n'y a jamais eu consultation entre les différents départements administratifs de l'Etat sur cette question. Une question qui en appelait à d'autres plus sensibles puisque liées à la souveraineté.





Mais quand les journalistes voudraient s'en informer et trouver dans ce dossier toutes les informations implicites et explicites, c'est là que les signataires de la note se rendent compte que l'Etat ce n'est ni une signature ni une fonction singulière incarnée: c'est un ensemble d'acteurs travaillant pour le collectif.





Combien de mal fait-on à cette administration, quelle honte perpétue-t-on quotidiennement contre celle-ci lorsque des notes administratives sont libres à la circulation sur les réseaux sociaux ?





Il est temps que l'on commence à tirer les enseignements de ces manquements qui ont assez duré. Pour cela, ne faudrait-il pas privilégier des enquêtes de moralité et tenir compte avant tout des capacités et des critères spécifiés pour l'exercice des fonctions et missions qui nous sont confiées ?





Par Abdoulatuf Bacar