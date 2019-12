Algérie/Comores : Naribarikishe yi Komori condamne l’irresponsabilité qui gangrène la diplomatie comorienne

Algérie/Comores Naribarikishe yi Komori Bureau National. Communiqué Le mouvement Naribarikishe yi Komori a appris avec c...

Algérie/Comores





Naribarikishe yi Komori

Bureau National.





Communiqué





Le mouvement Naribarikishe yi Komori a appris avec consternation l’ouverture d’un Consulat Général des Comores à Laayoune, ville considérée par l’ONU non autonome en zone non décolonisée et reconnue en Capitale de la république arabe démocratique Sahraouie par beaucoup des pays africains.





L’ouverture de ce consulat dans une ville où il n’y a pas des citoyens comoriens est, de fait, un acte de vassalité diplomatique et d’allégeance à un autre pays qui occupe un territoire dont la souveraineté est sujet à conflit.





Le mouvement Naribarikishe yi Komori condamne l’irresponsabilité qui gangrène la diplomatie comorienne depuis le retour au pouvoir du colonel Azali, une diplomatie qui fait de notre pays le paillasson de certaines puissances à visées hégémoniques.





Impliquer notre pays dans des conflits et le mettre en situation de bouclier relève de l’immaturité et de mise en pâture pour une nation dont la vocation digne de son peuple est la culture de la paix et de la fraternité.





Après avoir été le fossoyeur de nos relations diplomatiques et de coopération avec le pays frère de Qatar, le pouvoir putschiste vient de mettre à mal nos relations avec l’Algérie, un autre pays frère qui nous a soutenu sans relâche pendant notre lutte de libération nationale.





Cet acte irresponsable traduit la pratique d'un pouvoir illégitime dont le peuple de Comores ne saurait aucunement être engagé dans de tels écarts diplomatiques . Le parti Naribarikishe yi Komori rejette vigoureusement cette décision qui, on le souhaite au vu de la maturité et de l'amitié du peuple d'Algérie, ne devrait pas faire oublier notre reconnaissance d'un pays ami, formateur de beaucoup d'étudiants comoriens, peu de temps après la rupture des relations avec l'ancienne puissance coloniale; La France .





Autant, nos relations fraternelles à renforcer avec le Maroc ne peuvent servir à créer d’antécédents diplomatiques inopportuns.





Le mouvement Naribarikishe yi Komori veut exprimer ici la volonté naturelle du peuple comorien. Celle d’appeler les pays frères du Maghreb à renforcer leur rapprochement, à rechercher l’entente et la solidarité entre eux et à aboutir à une solution de convergence sur le dénouement discerné de la question sahraouie.





Fait le 19/12/2019

Dini Nassur

Premier Secrétaire National